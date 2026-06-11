Deutsche Bank kauft weiter Aktien – Amundi steigt über 3%

Seit Beginn des Programms am 26. Februar 2026 hat die Deutsche Bank damit kumuliert 24.555.091 Aktien zurückerworben. Bezogen auf die in der Stimmrechtsmitteilung genannte Gesamtzahl der Stimmrechte von 1.910.578.977 entspricht dies einem Rückkaufvolumen von etwa 1,29% des ausgegebenen Stimmrechtskapitals. Die Transaktionen erfolgten über eine von der Bank beauftragte Wertpapierhandelsbank im elektronischen Handel der Frankfurter Börse (Xetra) sowie gegebenenfalls über die multilateralen Handelssysteme Cboe, Turquoise und Aquis.

Die Deutsche Bank hat im Rahmen ihres im Februar gestarteten Aktienrückkaufprogramms in der ersten Juniwoche planmäßig weitere Titel erworben. Laut der 15. Zwischenmeldung vom 8. Juni 2026 kaufte das Institut zwischen dem 1. und 5. Juni insgesamt 250.000 eigene Aktien – jeweils 50.000 Stück an den einzelnen Handelstagen. Die volumengewichteten Durchschnittskurse lagen zwischen 27,1390 Euro (3. Juni) und 27,9809 Euro (2. Juni); der einfache Wochendurchschnitt beträgt rund 27,59 Euro. Insgesamt gab die Bank in der Woche knapp 6,90 Mio. Euro für die Rückkäufe aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Parallel zu diesen Kapitalmarktaktivitäten meldete die Deutsche Bank am 10. Juni eine Stimmrechtsmitteilung: Der französische Asset Manager Amundi S.A. hat seine rechnerischen Stimmrechtsanteile zum 8. Juni auf 3,02% erhöht – zuvor waren es 2,34%. Hinzu kommen Instrumente in Form einer Wertpapierleihe mit 18.000 auf Aktien entfallenden Stimmrechten (0,00094%), sodass sich die Gesamtbeteiligung auf rund 3,03% beläuft. Das Überschreiten der Dreiprozent-Schwelle führte zur verpflichtenden Meldung nach deutschem WpHG.

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Für Investoren und Analysten bedeuten die Nachrichten mehrere klare Signale: Erstens stemmt die Deutsche Bank den Rückkauf planmäßig fort, was aktionärsfreundliche Kapitalallokation und eine kurzfristige Unterstützung der Aktie suggeriert. Rückkäufe verringern das verwässernde Aktienangebot und können Kennzahlen wie Ergebnis je Aktie verbessern. Zweitens dokumentiert der Anstieg von Amundi ein gesteigertes Interesse großer institutioneller Investoren, was als Vertrauensbeweis in die Strategie der Bank gewertet werden kann, gleichzeitig aber auch auf Portfolioumschichtungen oder Neuallokationen hindeutet.

In der Summe zeigen die Mitteilungen ein aktives Kapitalmanagement der Deutschen Bank sowie eine verstärkte Aufmerksamkeit institutioneller Investoren. Beobachter werden nun darauf achten, mit welcher Geschwindigkeit das Rückkaufprogramm weiterläuft und ob größere Investoren ihre Positionen weiter ausbauen oder reduzieren.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 26,97EUR auf Lang & Schwarz (11. Juni 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.

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