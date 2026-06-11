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    Commerzbank zieht rote Linie — zweifelhafte UniCredit-Andienungen enthüllt

    Commerzbank zieht rote Linie — zweifelhafte UniCredit-Andienungen enthüllt
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Die Commerzbank hat in dieser Woche gleich zwei Meldungen veröffentlicht, die Marktteilnehmern jeweils andere Signale senden: Zum einen den Abschluss eines geplanten Aktienrückkaufs, zum anderen eine scharfe Stellungnahme zum Übernahmeangebot der UniCredit.

    Zwischen dem 1. und 3. Juni 2026 kaufte die Bank im Rahmen des Programms „Mitarbeiteraktien 2026/II“ insgesamt 928.625 eigene Aktien zurück. Die Tagesstücke verteilten sich nahezu gleichmäßig (311.273 am 1. Juni, 311.198 am 2. Juni, 306.154 am 3. Juni) zu durchschnittlichen Kursen von 37,479 €, 37,488 € bzw. 36,902 €. Die Käufe erfolgten über Xetra und das multilaterale Handelssystem Cboe (CEUX) durch eine von der Commerzbank beauftragte Bank. Mit dem Abschluss des Rückkaufs wurde die geplante Maßnahme zur Mitarbeiterbeteiligung beendet; das Programm wirkt sich marginal auf die Liquidität und den Streubesitz aus, signalisiert aber auch eine aktive Kapitalpolitik der Bank.

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    Deutlich politischer und für die Übernahmedebatte relevanter ist die Stellungnahme der Commerzbank zum UniCredit-Angebot. Nach UniCredit-Angaben stieg die Annahmequote des Angebots zuletzt auf 10,95 %. Die Commerzbank bestreitet jedoch, dass institutionelle Investoren nennenswert Anteile angedient hätten: Aus ihren Verwahrstellen-Daten lasse sich kein einziger institutioneller Tenderer identifizieren, der vor dem Angebot bereits bedeutende Bestände gehalten habe; Privataktionäre machten lediglich etwa 0,05 % der Andienungen aus. Die Bank folgert, dass die angedienten Papiere nahezu ausschließlich von mit UniCredit verbundenen Banken und Parteien stammen.

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    Die Commerzbank weist weiter auf einen mehr als verzehnfachten Anstieg der Wertpapierleihe-Aktivitäten seit Ankündigung des Angebots hin und sieht dies in zeitlichem Zusammenhang mit dem Annahmeverhalten. Zudem lag der Aktienkurs während der Frist beständig rund 6 % (etwa 2,30 €) über dem implizierten Angebotspreis, was die Bank als wirtschaftlich nicht erklärbar bewertet und den Verdacht nicht offen gelegter Ausgleichsvereinbarungen nährt. Vor diesem Hintergrund fordert die Commerzbank mehr Transparenz von UniCredit, insbesondere zur Offenlegung von Absicherungs- und Derivatvereinbarungen, und übermittelt ihre Erkenntnisse fortlaufend an die BaFin. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Aktionären, das Angebot vorerst nicht anzunehmen; die Bank kündigt weitere Informationen bis zum Ende der Annahmefrist (16. Juni) und in der erwarteten Verlängerung ab 20. Juni an.

    Für Anleger bleibt die Kernfrage, ob es sich bei den Andienungen um echte Eigentumsübertragungen oder um markttechnische Konstrukte handelt — ein Umstand, der regulatorische Prüfungen und die Anlegermeinung über das Angebot prägen dürfte.



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    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 36,23EUR auf Lang & Schwarz (11. Juni 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.




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