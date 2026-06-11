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    WhatsApp & Meta unter Beschuss: US-Klage, EU-Zugriff & Milliardenrisiko

    WhatsApp & Meta unter Beschuss: US-Klage, EU-Zugriff & Milliardenrisiko
    Foto: Meta Platforms

    Meta sieht sich binnen kurzer Zeit mit einer Serie rechtlicher und regulatorischer Herausforderungen konfrontiert, die das Geschäftsmodell des Konzerns in seiner zentralen Schnittstelle zu Nutzern und Partnern tangieren. In den USA verschärft Meta den Rechtsstreit gegen die israelische Spionagesoftware-Firma NSO Group und beantragte eine Missachtungsanordnung vor einem Bundesgericht. Meta wirft NSO vor, trotz einer gerichtlichen Dauerunterlassung erneut gezielte Phishing-Angriffe gegen WhatsApp-Nutzer durchgeführt zu haben. Die Angriffe, so Meta, seien 1-Klick-Phishing-Kampagnen ähnlich und hätten über manipulierte Links zu Kompromittierungen geführt; WhatsApp habe zahlreiche Testkonten und Gruppen entfernt. Vorangegangene Urteile hatten NSO bereits Beschränkungen auferlegt und Schadensersatzzahlungen reduziert, doch die Unterlassungsverfügung bleibt für NSO existenziell. Gleichzeitig erhält Meta Rückendeckung von Bürgerrechtsorganisationen, Sicherheitsexperten und Datenschutzaktivisten, die in Amicus-Briefs die Position des Konzerns bestätigen.

    Parallel dazu wächst der regulatorische Druck in Europa: Die EU-Kommission hat WhatsApp binnen fünf Werktagen angewiesen, Drittanbietern den kostenlosen Zugang zu KI-Assistenten wieder zu ermöglichen. Brüssel begründet die Maßnahme mit dem Schutz des Wettbewerbs im Markt für universelle KI-Assistenten; Meta hatte zuvor Schnittstellen geschlossen und später Gebühren eingeführt, was die Kommission als faktische Sperre wertet. Bei Missachtung drohen dem Konzern Bußgelder bis zu zehn Prozent des Jahresumsatzes sowie tägliche Zwangsgelder. Weitere Untersuchungen durch die EU betreffen Kinderschutz und Durchsetzung des Mindestalters, die bei Verstößen Strafen von bis zu sechs Prozent des Umsatzes nach sich ziehen können.

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    Auf nationaler Ebene bekam Meta von einem deutschen Gericht ein Ordnungsgeld von 100.000 Euro auferlegt, weil es Löschanordnungen zu falschen und diffamierenden Beiträgen verzögert umgesetzt hatte. Das Landgericht Frankfurt kritisierte interne Organisationsmängel und sprach von einem erheblichen Zeitraum, in dem falsche Vorwürfe über einen Soldaten online blieben.

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    Für Anleger und Geschäftspartner bedeuten diese Entwicklungen erhöhtes rechtliches, finanz- und reputationsbezogenes Risiko. Meta muss operative Prozesse, Compliance-Strukturen und seine Plattformstrategie anpassen, gleichzeitig könnten Offenheit gegenüber Drittanbietern und Produktinnovationen beeinträchtigt werden. Analysten erwarten, dass anhaltende Rechtsstreitigkeiten und regulatorische Eingriffe die Margen im Werbe- und Messaging-Geschäft unter Druck setzen könnten, weil höhere Compliance- und Moderationskosten anfallen und Innovationen regional unterschiedlich behindert werden. Investoren sollten die Entwicklung potenzieller Bußgeldrisiken, Rückstellungen in der Bilanz sowie Änderungen des Produktangebots genau verfolgen. Langfristig steht für Meta die Entscheidung an, ob der Konzern seine Plattform stärker öffnet und damit kurzfristig Erträge riskiert, oder ob er weiter auf eine kontrollierte Ökonomie setzt und damit mögliche Marktabschottungskosten in Kauf nimmt. Die Fähigkeit, technische Sicherheitslücken zu schließen und regulatorische Anforderungen effizient umzusetzen, wird zur Schlüsselvoraussetzung für Wachstum in Europa und global. Kurzfristig bleibt die Lage volatil.



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