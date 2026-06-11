WhatsApp & Meta unter Beschuss: US-Klage, EU-Zugriff & Milliardenrisiko

Meta sieht sich binnen kurzer Zeit mit einer Serie rechtlicher und regulatorischer Herausforderungen konfrontiert, die das Geschäftsmodell des Konzerns in seiner zentralen Schnittstelle zu Nutzern und Partnern tangieren. In den USA verschärft Meta den Rechtsstreit gegen die israelische Spionagesoftware-Firma NSO Group und beantragte eine Missachtungsanordnung vor einem Bundesgericht. Meta wirft NSO vor, trotz einer gerichtlichen Dauerunterlassung erneut gezielte Phishing-Angriffe gegen WhatsApp-Nutzer durchgeführt zu haben. Die Angriffe, so Meta, seien 1-Klick-Phishing-Kampagnen ähnlich und hätten über manipulierte Links zu Kompromittierungen geführt; WhatsApp habe zahlreiche Testkonten und Gruppen entfernt. Vorangegangene Urteile hatten NSO bereits Beschränkungen auferlegt und Schadensersatzzahlungen reduziert, doch die Unterlassungsverfügung bleibt für NSO existenziell. Gleichzeitig erhält Meta Rückendeckung von Bürgerrechtsorganisationen, Sicherheitsexperten und Datenschutzaktivisten, die in Amicus-Briefs die Position des Konzerns bestätigen.

Parallel dazu wächst der regulatorische Druck in Europa: Die EU-Kommission hat WhatsApp binnen fünf Werktagen angewiesen, Drittanbietern den kostenlosen Zugang zu KI-Assistenten wieder zu ermöglichen. Brüssel begründet die Maßnahme mit dem Schutz des Wettbewerbs im Markt für universelle KI-Assistenten; Meta hatte zuvor Schnittstellen geschlossen und später Gebühren eingeführt, was die Kommission als faktische Sperre wertet. Bei Missachtung drohen dem Konzern Bußgelder bis zu zehn Prozent des Jahresumsatzes sowie tägliche Zwangsgelder. Weitere Untersuchungen durch die EU betreffen Kinderschutz und Durchsetzung des Mindestalters, die bei Verstößen Strafen von bis zu sechs Prozent des Umsatzes nach sich ziehen können.