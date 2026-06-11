JPMORGAN stuft ORACLE CORP auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 210 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Das währungsbereinigte Wachstum habe sich im vierten Geschäftsquartal erneut beschleunigt, schrieb Arti Vula in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Bericht. Er hob zudem den rekordhohen Auftragsbestand hervor. Auch das Geschäft neben der KI-Infrastruktur bleibe dynamisch./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 23:02 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 23:39 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 201,3EUR auf NYSE (11. Juni 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Arti Vula

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 210

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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