JPMORGAN stuft ORACLE CORP auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 210 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Das währungsbereinigte Wachstum habe sich im vierten Geschäftsquartal erneut beschleunigt, schrieb Arti Vula in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Bericht. Er hob zudem den rekordhohen Auftragsbestand hervor. Auch das Geschäft neben der KI-Infrastruktur bleibe dynamisch./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 23:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 23:39 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 23:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 23:39 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 201,3EUR auf NYSE (11. Juni 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Arti Vula
Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 210
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Arti Vula
Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 210
Währung: USD
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