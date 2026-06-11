JEFFERIES stuft ORACLE CORP auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill lobte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht vor allem den weiter steigenden Auftragsbestand des Softwarekonzerns. Der Umschlag in Umsätze funktioniere aber nicht ganz so gut. Hier sei die Erwartung im vierten Geschäftsquartal nur knapp übertroffen worden, und das Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2027 sei unverändert. Letzteres könnte die Bullen zunächst enttäuschen, rieche aber noch einer Aufstockung im weiteren Verlauf./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 23:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 23:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 23:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 23:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 201,3EUR auf NYSE (11. Juni 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 320
Kursziel alt: 320
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 320
Kursziel alt: 320
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