JEFFERIES stuft ORACLE CORP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill lobte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht vor allem den weiter steigenden Auftragsbestand des Softwarekonzerns. Der Umschlag in Umsätze funktioniere aber nicht ganz so gut. Hier sei die Erwartung im vierten Geschäftsquartal nur knapp übertroffen worden, und das Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2027 sei unverändert. Letzteres könnte die Bullen zunächst enttäuschen, rieche aber noch einer Aufstockung im weiteren Verlauf./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 23:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 23:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 201,3EUR auf NYSE (11. Juni 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 320

Kursziel alt: 320

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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