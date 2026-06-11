Unangekündigt: Frasers bietet 38 € je Aktie für HUGO BOSS

Der gebotene Preis entspricht einer Prämie von rund 4 % gegenüber dem Schlusskurs vom 10. Juni (36,46 EUR) und liegt nur unwesentlich über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate (36,41 EUR). HUGO BOSS bezeichnet das Angebot als unabgestimmt und kündigt an, Vorstand und Aufsichtsrat würden nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage eine begründete Stellungnahme im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeitenden und Kunden abgeben.

Die britische Frasers Group plc hat am 10. Juni 2026 ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die verbleibenden Stammaktien der HUGO BOSS AG angekündigt. Frasers bietet den Aktionären einen Barpreis von 38,00 EUR je Aktie. Das Angebot steht unter den in einer noch von der deutschen Finanzaufsicht BaFin zu genehmigenden Angebotsunterlage genannten Bedingungen und ist nicht mit dem Vorstand oder Aufsichtsrat von HUGO BOSS abgestimmt. Ein Mindestannahmeschwelle ist nicht vorgesehen; der Vollzug hängt jedoch von den erforderlichen fusionskontrollrechtlichen Freigaben ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Frasers weist darauf hin, dass sowohl sie als auch mit ihr gemeinsam handelnde Personen während oder nach der Annahmefrist weitere Aktien außerhalb des Angebots erwerben könnten – an der Börse oder außerbörslich – und dass die im Angebot genannte Gegenleistung gegebenenfalls an einen außerhalb des Angebots gezahlten höheren Preis angepasst würde. Die Angebotsunterlage soll in deutscher Sprache sowie in einer unverbindlichen englischen Übersetzung auf einer eigens eingerichteten Webseite veröffentlicht werden.

Bereits am 9. Juni hatte Frasers im Rahmen einer Stimmrechtsmitteilung eine Änderung ihrer Zielsetzungen mitgeteilt: Das Unternehmen unterstützt nun Stephan Sturm weiterhin in seiner Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrats von HUGO BOSS und verzichtet auf Bestrebungen, dessen Abberufung oder eine Neubesetzung des Vorsitzes zu betreiben. Zudem spricht sich Frasers für die auf der Hauptversammlung 2026 beschlossene Dividende aus und unterstützt die geänderte Dividendenpolitik. Ansonsten blieben die zuvor kommunizierten Ziele unverändert.

Die Transaktion wirft strategische Fragen auf: Frasers, ein in England registrierter Investor, hat in der Vergangenheit Beteiligungsinteresse an Modemarken gezeigt. Für HUGO BOSS stehen neben der Bewertung der finanziellen Offerte auch Fragen zur künftigen Unternehmensführung, Kapitalstrategie und Marktpositionierung im Mittelpunkt. Aktionäre werden aufgefordert, die noch ausstehende Angebotsunterlage sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls unabhängigen Rat einzuholen. Vorstand und Aufsichtsrat werden die Reaktion und mögliche Empfehlungen an die Aktionäre in den kommenden Wochen veröffentlichen.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 38,72EUR auf Lang & Schwarz (11. Juni 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.

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