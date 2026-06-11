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    Mutares räumt auf: Verkauf von NEM an Hyundai HPS und F.lli Ferrari-Sparte

    Mutares räumt auf: Verkauf von NEM an Hyundai HPS und F.lli Ferrari-Sparte
    Foto: adobe.stock.com

    Mutares setzt seinen Portfolio-Optimierungs-Kurs mit zwei Transaktionen konsequent fort: Das Private-Equity-Haus meldete innerhalb weniger Tage den Teilverkauf des Benelux-Vertriebs der Lkw-Kran-Sparte F.lli Ferrari und die unterschriebene Vereinbarung zum Verkauf der NEM Energy Group an Hyundai Heavy Industries Power Systems (HPS). Beide Schritte sind als strategische Reaktion auf die operative Neuausrichtung der jeweiligen Portfoliounternehmen zu interpretieren.

    Beim F.lli-Ferrari-Deal wurde das niederländische Vertriebsgeschäft mit rund 35 Mio. Euro Umsatz und etwa 50 Beschäftigten an die HMF Group veräußert. Mutares betont, dass der Verkauf Teil einer Straffung der Gruppenpräsenz und einer stärkeren Konzentration auf interne Kranplattformen und Fertigungsaktivitäten sei. Nach der Integration von Hyva/JOST zielt F.lli Ferrari demnach darauf ab, Marken und Produktplattformen wie F.lli Ferrari, Kennis und Amco Veba Marine zu stärken und Nicht-Kernaktivitäten an strategische Käufer abzugeben. Für die verkaufte Einheit dürfte HMF als erfahrener Marktteilnehmer in der Benelux-Region unmittelbare Skalierungs- und Ausbauchancen bieten.

    Deutlich größer ist der potenzielle Value-Impact beim geplanten Verkauf der NEM Energy Group an HPS. Mutares, das NEM im Dezember 2022 im Carve-out von Siemens Energy übernommen hatte, hat die Gruppe laut Mitteilung in weniger als vier Jahren zu einer unabhängigen, profitablen Plattform mit starker Projektpipeline entwickelt. NEM, führend in Wärmeübertragungstechnologien (u. a. Heat Recovery Steam Generators, Abgas- und Umschaltsysteme), beschäftigt rund 470 Mitarbeiter in den Niederlanden, Deutschland und Indien. Kaufpreis und Vertragsdetails wurden vereinbarungsgemäß nicht offengelegt; der Vollzug steht unter regulatorischen Genehmigungen und wird für das dritte Quartal 2026 erwartet.

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    Aus redaktioneller Sicht zeichnen beide Transaktionen ein klares Bild: Mutares zeigt die klassische „Buy, improve, sell“-Dynamik aktiver Portfoliosteuerung. Die Verkäufe reduzieren diversifizierte Vertriebselemente zugunsten fokussierter industrieller Kernkompetenzen und realisieren zugleich Exits, die Kapital freisetzen. Die Erwerber — HMF in Benelux und HPS als global aufgestellter Systemlieferant — passen strategisch zu den jeweiligen Geschäftsmodellen und dürften die Einheiten in bestehende Wachstumspläne integrieren.

    Für Anleger signalisiert Mutares damit eine Fortsetzung disziplinierter Desinvestitionsstrategie und operativer Value-Creation. Kurzfristige finanzielle Effekte bleiben abzuwarten, insbesondere da der NEM-Deal ohne Preisangabe erfolgt; mittel- bis langfristig dürfte jedoch die Gesamtqualität des Portfolios und die Positionierung in wachstumsstarken Industrien — insbesondere Energiesektor — gestärkt werden.



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    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 27,23EUR auf Lang & Schwarz (11. Juni 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.




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