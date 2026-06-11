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    S&P 500 Index

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    Umkehrformation aktiviert

    Der S&P 500 musste in diesem Zusammenhang seinen 50-Tage-Durchschnitt testen, eine wichtige technische Orientierungsmarke für viele Marktteilnehmer. Eine nennenswerte Erholung der Kurse ist bislang jedoch ausgeblieben. Dadurch wächst die Sorge, dass die jüngste Schwächephase noch nicht beendet ist. Zudem zeichnet sich im Chart möglicherweise eine sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation ab, die von Analysten häufig als Hinweis auf eine Trendwende nach unten interpretiert wird.

    Zuvor war der S&P 500 nur knapp an seinem 200 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 7.660 Punkten gescheitert und hatte bei 7.620 Punkten noch ein Rekordhoch markiert. Seit diesem Höchststand hat der Index zeitweise rund fünf Prozent an Wert verloren.

    Aktuell bietet der 50-Tage-Durchschnitt dem Markt noch Unterstützung. Gleichzeitig bewegt sich der Index jedoch innerhalb einer möglichen Schulter-Kopf-Schulter-Formation zwischen 7.400 und 7.620 Punkten. Sollte sich dieses Muster bestätigen, könnte sich die Korrektur rechnerisch bis in den Bereich von 7.200 Punkten ausdehnen. Darunter würde die Marke von 7.000 Punkten als wichtige Unterstützung in den Fokus rücken.

    Aus technischer Sicht sprechen die aktuellen Signale daher eher für anhaltenden Druck auf die Kurse. Die Chance auf eine neue Aufwärtsbewegung in Richtung 7.829 Punkte würde sich erst dann deutlich verbessern, wenn der Index überzeugend über 7.485 Punkte ansteigen kann. Ein solches Signal ist derzeit allerdings noch nicht erkennbar.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    SHORT

    _____________________________________________________________________

    Stop-Sell-Order : 7.245 Punkte

    Kursziele : 7.200 und 7.000 Punkte

    Renditechance via DN182P : 100 Prozent

    Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    S&P 500-Index (Tageschart in Punkten)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 7.400 // 7.483 // 7.541 // 7.620 Punkte
    Unterstützungen: 7.264 // 7.200 // 7.165 // 7.107 Punkte
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DN0HQH Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 2,39 - 2,40 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 7.018,229 Punkte Basiswert: S&P 500-Index
    KO-Schwelle: 7.018,229 Punkte akt. Kurs Basiswert: 7.286,53 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 26,53 Kurschance:
    Rechtliche Informationen und Hinweise:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DN182P Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 2,39 - 2,40 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 7.575,024 Punkte Basiswert: S&P 500-Index
    KO-Schwelle: 7.575,024 Punkte akt. Kurs Basiswert: 7.286,53 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel: 7.000 Punkte
    Hebel: 25,77 Kurschance: + 100 Prozent
    Rechtliche Informationen und Hinweise:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    S&P 500 Index Umkehrformation aktiviert Der S&P 500 musste in diesem Zusammenhang seinen 50-Tage-Durchschnitt testen, eine wichtige technische Orientierungsmarke für viele Marktteilnehmer. Eine nennenswerte Erholung der Kurse ist bislang jedoch ausgeblieben. Dadurch wächst die Sorge, dass …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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