Alte Hürde wieder im Fokus

Zuletzt hatte das Papier zwar mit einem wichtigen Widerstandsbereich zwischen 165,00 und 169,70 Euro zu kämpfen. Dennoch zeigt die Kursentwicklung weiterhin Stärke. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone, könnte dies weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen und einen Anstieg in Richtung 192,30 Euro ermöglichen.

Die Erwartungen an das Geschäft während der Fußballweltmeisterschaft sind hoch. Viele Investoren rechnen damit, dass Adidas von der weltweiten Aufmerksamkeit und dem steigenden Absatz von Sportartikeln profitieren wird. Entsprechend positiv präsentiert sich derzeit auch die Aktie des Unternehmens.

Auf dem Weg nach oben sollten Anleger jedoch den Bereich um 182,65 Euro im Blick behalten. Dort verläuft ein weiterer, kleinerer Widerstand, der den Kurs vorübergehend bremsen könnte. Wer auf steigende Kurse setzen möchte, findet bereits auf dem aktuellen Kursniveau eine mögliche Einstiegsgelegenheit.

Nach unten wird die Aktie derzeit durch den 200-Tage-Durchschnitt bei 148,90 Euro gestützt. Sollte der Kurs dennoch stärker unter Druck geraten, könnten auch der 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 151,70 Euro sowie das Zwischenhoch von Anfang Mai bei 150,40 Euro als wichtige Unterstützungszonen dienen.

Angesichts des derzeit starken Aufwärtstrends erscheint ein deutlicher Rückschlag allerdings weniger wahrscheinlich. Aus technischer Sicht sprechen die aktuellen Signale weiterhin eher für eine Fortsetzung der positiven Kursentwicklung.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 172,10 Euro

Kursziele : 192,30 und 182,65 Euro

Renditechance via DN1YHC : 120 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Adidas AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1YHC Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,52 - 1,62 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 157,2106 Euro Basiswert: Adidas AG KO-Schwelle: 157,2106 Euro akt. Kurs Basiswert: 172,10 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 192,30 Euro Hebel: 10,64 Kurschance: + 120 Prozent Rechtliche Informationen und Hinweise:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4LAD Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,85 - 1,95 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 190,0734 Euro Basiswert: Adidas AG KO-Schwelle: 190,0734 Euro akt. Kurs Basiswert: 172,10 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,80 Kurschance: Rechtliche Informationen und Hinweise:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.