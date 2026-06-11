Hält der EMA 200?

Für den DAX ergibt sich daraus ein wichtiges Kursniveau bei 23.715 Punkten. Fällt der Index darunter, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung 23.000 Punkte fortsetzen. Zuvor ist allerdings eine kurzfristige Gegenbewegung möglich. In diesem Fall könnte der DAX noch einmal bis 24.480 Punkte steigen, bevor der übergeordnete Abwärtstrend wieder die Oberhand gewinnt.

Im Fokus der Anleger steht heute die Europäische Zentralbank (EZB). Sollte sie die Zinsen in der Eurozone anheben, könnten Aktien im Vergleich zu anderen Anlageformen für Investoren weniger attraktiv werden. Auch in den USA werden weitere Zinsschritte diskutiert. Dies könnte die Ende letzter Woche begonnene Korrektur an den Aktienmärkten zusätzlich verstärken.

Für eine nachhaltige Rückkehr in den Aufwärtstrend müsste der DAX dagegen auf Tagesbasis klar über 25.360 Punkte steigen. Erst dann würden sich die Chancen auf weiter steigende Kurse deutlich verbessern. Derzeit mehren sich jedoch die Anzeichen für eine sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die von vielen Marktbeobachtern als mögliches Signal für eine Trendwende nach unten gewertet wird.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.195 Punkten

VDAX mit steigender Tendenz - Nervosität legt wieder deutlich zu

Fear& Greed Index bei 31 auf "FEAR" - aber kurz vor Extreme Fear

Tagesanalyse:

RSI: 42 - Sell MACD: 72 - Buy Insgesamt: Strong Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bärische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.000 / 25.507 / 25.890 und 26.224 Punkten, nach unten bei 24.203 / 23.968 / 23.715 und 23.482 Punkten. Gaps bei 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe weiter intakt - DAX aus Aufwärtstrend gefallen! - Ölknappheit weiter ein Problem! - Inflation zieht an! VDAX-New Angstlevel weiter hoch, Seitwärtsbewegung VDAX-New der Deutschen Börse (09. Juni 2026): Bei 20,18% (steigend) (Vortag: 19,03%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Sell-Order unter 24.750 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.020 Punkten. Kursziele bei 24.479 /24.000 Punkten - aktiv, 1. Kursziel erreicht 2. Stop-Sell-Order unter 23.750 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.100 Punkten. Kursziel bei 23.000 Punkten - NEU Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU96R0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,03 - 9,04 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.296,86 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.296,86 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.195,32 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 26,94 Kurschance: Rechtliche Informationen und Hinweise:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN1683 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,09 - 9,10 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.045,68 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.045,68 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.195,32 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 24.000 Punkte Hebel: 26,49 Kurschance: + 10 Prozent Rechtliche Informationen und Hinweise:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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