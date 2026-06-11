Almonty Industries, Ibiden & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: adobe.stock.com
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|SK hynix
|💬
|📰
|🥈
|Sivers Semiconductors
|💬
|📰
|🥉
|Uranium Energy
|💬
|📰
|PUMA
|💬
|📰
|Xiaomi
|💬
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|BYD
|💬
|📰
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|Almonty Industries
|142
|💬
|📰
|🥈
|TeamViewer
|64
|💬
|📰
|🥉
|SpaceX
|59
|💬
|📰
|Silber
|45
|💬
|📰
|Vonovia
|35
|💬
|📰
|ITM Power
|34
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Ibiden
|+11,17 %
|💬
|📰
|🥈
|Clover Health Investments Registered (A)
|+10,40 %
|💬
|📰
|🥉
|Shimano
|+8,70 %
|💬
|📰
|🟥
|ParTec
|-5,98 %
|💬
|📰
|🟥
|Alibaba Group Holding
|-6,85 %
|📰
|🟥
|Oracle
|-10,34 %
|💬
|📰
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SK hynix
Wochenperformance: -9,54 %
Wochenperformance: -9,54 %
Platz 1
Sivers Semiconductors
Wochenperformance: -15,30 %
Wochenperformance: -15,30 %
Platz 2
Uranium Energy
Wochenperformance: -31,19 %
Wochenperformance: -31,19 %
Platz 3
PUMA
Wochenperformance: -0,19 %
Wochenperformance: -0,19 %
Platz 4
Xiaomi
Wochenperformance: -9,27 %
Wochenperformance: -9,27 %
Platz 5
BYD
Wochenperformance: -7,51 %
Wochenperformance: -7,51 %
Platz 6
Almonty Industries
Wochenperformance: -22,22 %
Wochenperformance: -22,22 %
Platz 7
TeamViewer
Wochenperformance: -5,54 %
Wochenperformance: -5,54 %
Platz 8
SpaceX
Wochenperformance: +26,42 %
Wochenperformance: +26,42 %
Platz 9
Silber
Wochenperformance: -12,34 %
Wochenperformance: -12,34 %
Platz 10
Vonovia
Wochenperformance: -1,36 %
Wochenperformance: -1,36 %
Platz 11
ITM Power
Wochenperformance: -33,82 %
Wochenperformance: -33,82 %
Platz 12
Ibiden
Wochenperformance: -10,65 %
Wochenperformance: -10,65 %
Platz 13
Clover Health Investments Registered (A)
Wochenperformance: +48,26 %
Wochenperformance: +48,26 %
Platz 14
Shimano
Wochenperformance: +7,36 %
Wochenperformance: +7,36 %
Platz 15
ParTec
Wochenperformance: -3,90 %
Wochenperformance: -3,90 %
Platz 16
Alibaba Group Holding
Wochenperformance: -12,37 %
Wochenperformance: -12,37 %
Platz 17
Oracle
Wochenperformance: -19,65 %
Wochenperformance: -19,65 %
Platz 18
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