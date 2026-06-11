UBS stuft Volvo B auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 387 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag der Schweden sei vor allem informativ gewesen, schrieb Hemal Bhundia am Donnerstag. Die negative Kursreaktion findet er ziemlich hart. Zurückzuführen sei sie wohl auf Kommentare zu den höheren Kosten im zweiten Quartal./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 12:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 12:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 28,18EUR auf Tradegate (11. Juni 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Hemal Bhundia
Analysiertes Unternehmen: Volvo B
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 387
Kursziel alt: 387
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Hemal Bhundia
Analysiertes Unternehmen: Volvo B
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 387
Kursziel alt: 387
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
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