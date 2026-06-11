UBS stuft Volvo B auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 387 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag der Schweden sei vor allem informativ gewesen, schrieb Hemal Bhundia am Donnerstag. Die negative Kursreaktion findet er ziemlich hart. Zurückzuführen sei sie wohl auf Kommentare zu den höheren Kosten im zweiten Quartal./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 12:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 28,18EUR auf Tradegate (11. Juni 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Hemal Bhundia

Analysiertes Unternehmen: Volvo B

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 387

Kursziel alt: 387

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A



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