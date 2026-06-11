Gold klettert weiter Kurs 4.094,70 USD

+0,58 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,91 % 1 Monat -12,59 % 3 Monate -21,42 % 1 Jahr +22,20 %

Gold gewinntund notiert bei 4.094,70. Die Bewegung deutet auf anhaltende Unterstützung durch Investoren hin.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.962,00USD. Heute steht er bei 4.094,70USD. Das Investment wäre auf 2.087,00USD gewachsen – eine Steigerung von +108,70 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment zu Gold überwiegend bärisch mit erwarteten weiteren Abwärtsbewegungen; einige bevorzugen Dip-Käufe und nennen Zielwerte um 4.000 USD, andere warnen vor raschen Abstürzen. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist aus den Texten nicht ersichtlich; daher basiert die Beurteilung auf den geäußerten Kommentaren.