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    SUSS MicroTec: BlackRock erhöht Stimmrechte — keine Übernahmegefahr

    SUSS MicroTec: BlackRock erhöht Stimmrechte — keine Übernahmegefahr
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    SUSS MicroTec SE hat Anfang Juni zwei Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 WpHG veröffentlicht, die Einblicke in die Positionen großer institutioneller Investoren geben, ohne dass dadurch eine Kontrollverschiebung in Aussicht steht. Die Bekanntmachungen betreffen Ameriprise Financial, Inc. sowie BlackRock, Inc. und dokumentieren jeweils Schwellenberührungen im ersten Juni‑Dezil.

    Ameriprise Financial meldete am 9. Juni 2026 eine freiwillige Konzernmitteilung, die auf eine Schwellenberührung eines Tochterunternehmens zurückgeht. Demnach werden nach § 41 WpHG insgesamt 19.115.538 Stimmrechte bei SUSS MicroTec zugrunde gelegt. Ameriprise kommt dem Bericht zufolge auf insgesamt 773.018 zugerechnete Stimmrechte, was 4,04 % der Stimmrechte entspricht. Ausgewiesen sind keine direkt gehaltenen Aktien; der Bestand wird vollständig zugerechnet. Im Vergleich zur vorherigen Meldung sank der Anteil leicht von 4,08 % auf 4,04 %. Als Mitteilungsgrund sind sowohl Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien als auch eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte angegeben. Die Meldung listet darüber hinaus eine ganze Kette von Tochtergesellschaften und Fondsmanagern (u. a. Threadneedle/Columbia Threadneedle‑Einheiten) als mögliche Bestandshalter, wodurch die Zuordnung innerhalb des Konzerns erfolgt.

    BlackRock meldete am 10. Juni 2026 eine Veränderung, die auf Transaktionen zum 5. Juni zurückgeht. BlackRock gibt einen direkten Anteil von 575.091 zugerechneten Stimmrechten an, entsprechend 3,01 %. Ergänzend weist das Unternehmen Instrumente mit Stimmrechtswirkung aus: über Wertpapierleihe (recht auf Rückruf) sind 93.328 Stimmrechte (0,49 %) erfasst, außerdem Contract‑for‑Difference‑Positionen mit 2.226 Stimmrechten (0,01 %). Zusammengenommen ergibt sich ein Konsolidierungswert von 3,51 % (vorher 2,88 %). Als Grund wird der Erwerb bzw. die Veräußerung von Aktien genannt; BlackRock betont, weder beherrscht zu werden noch andere beherrschende Beziehungen zu Unternehmen, die Stimmrechte halten, auszuüben.

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    Beide Meldungen betreffen institutionelle Investoren mit Sitz in Wilmington, Delaware (USA). Ökonomisch relevant ist vor allem, dass beide Beteiligungen deutlich unter klassisch kritischen Schwellen wie 10 % oder 25 % liegen und daher keinen unmittelbaren Einfluss auf Kontrollfragen erwarten lassen. Auffällig ist jedoch BlackRocks Nutzung von Wertpapierleihe und Derivaten, die die wirtschaftliche und stimmrechtsrelevante Reichweite des Engagements erhöhen. Für Anleger signalisiert die Entwicklung eher eine Feinjustierung institutioneller Portfolios als eine strategische Positionsvergrößerung gegenüber SUSS MicroTec.



    SUESS MicroTec

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    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,60 % und einem Kurs von 88,95EUR auf Tradegate (11. Juni 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.




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