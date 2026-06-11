Silberpreis
Silberpreis fester +0,77 % aktuell 63,91 USD
Silber bleibt gefragt: Kurs gewinnt +0,77 % und erreicht 63,91 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-12,34 %
|1 Monat
|-21,16 %
|3 Monate
|-27,91 %
|1 Jahr
|+74,29 %
Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 28,17568USD. Heute, bei 63,91USD, wäre daraus ein Vermögen von 11.341,5USD geworden – ein Plus von +126,83 %.
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|322,70EUR
|-4,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|113,84EUR
|+0,18 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|232,30EUR
|+0,77 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|327,06EUR
|-0,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|86,50EUR
|-3,15 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|516,55EUR
|-1,98 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|338,64EUR
|-4,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|68,63EUR
|+0,18 %
|Long
|1
|0,00
|114,70EUR
|+0,91 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,827EUR
|+2,03 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.