Silberpreis fester +0,77 % aktuell 63,91 USD

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,34 % 1 Monat -21,16 % 3 Monate -27,91 % 1 Jahr +74,29 %

Der Markt bleibt freundlich: Silber klettert umund steht bei 63,91. Damit bestätigt sich die stabile Nachfrage.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 28,17568USD. Heute, bei 63,91USD, wäre daraus ein Vermögen von 11.341,5USD geworden – ein Plus von +126,83 %.

Informationen zu Silber

Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.