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    Ölpreis

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    Ölmarkt unter Schock – Brent sackt um -1,22 % ab

    Starker Verkaufsdruck belastet den Ölpreis. Brent verliert -1,22 % binnen 24 Stunden.

    Ölpreis - Ölmarkt unter Schock – Brent sackt um -1,22 % ab
    Foto: Stringer - dpa
    Ein starker Abverkauf belastet den Brent-Ölpreis. Mit einem Minus von -1,22 % fällt der Kurs auf 93,62USD und signalisiert einen klaren Stimmungsumschwung.

    Öl (Brent) Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,22 %
    1 Monat -11,42 %
    3 Monate +6,89 %
    1 Jahr +40,49 %

    Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 1.000USD in Öl (Brent) gesteckt. Damals lag der Kurs bei 66,63832USD. Heute steht er bei 93,62USD. Das Investment wäre auf 1.404,90USD gewachsen – eine Steigerung von +40,49 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Öl (Brent)

    Brent-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt bis leicht bullisch: geopolitische Risiken rund Hormus/Iran stützen Aufwärtsdynamik; Lagerbestände könnten sich allmählich verringern (Beiträge 12/13) und Nachfrage bleibt Thema (Beiträge 4,8). China-Käufe zurückhaltend (Beitrag 8). Ein Preisziel um 100$ bis Juni wird diskutiert (Beitrag 6). Die 14-Tage-Entwicklung wird nicht eindeutig angegeben.

    Zur Öl (Brent) Diskussion

    Informationen zu Öl (Brent)

    Der Brent-Ölpreis reagiert sensibel auf globale Konjunkturzyklen und makroökonomische Entwicklungen. Steigt die wirtschaftliche Aktivität, erhöht sich in der Regel auch die Nachfrage nach Rohöl, was preistreibend wirkt. Umgekehrt können Rezessionsängste oder eine schwächere Industrienachfrage den Ölpreis unter Druck setzen. Hinzu kommen geopolitische Faktoren wie Konflikte in Förderregionen, Sanktionen oder politische Spannungen, die das Angebot unsicher machen und Risikoprämien im Preis erzeugen. Fördermengen großer Produzenten, aber auch strategische Reserven und politische Eingriffe, beeinflussen das Marktgleichgewicht. Brent-Öl gilt daher nicht nur als Rohstoff, sondern auch als sensibler Indikator für die globale Wirtschaftslage.

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    Ob ein Investment in Öl (Brent) sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Öl (Brent) berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Öl (Brent)-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Öl (Brent)

    -1,45 %
    -4,22 %
    -11,42 %
    +6,89 %
    +40,49 %
    +25,13 %
    +29,27 %
    +86,03 %
    +46,23 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740




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