Bank of America über 5% – Derivate verzerren Stimmrechtsbild bei Hypoport

Bank of America gibt für Hypoport nach der Meldung einen kumulierten Anteil von 5,02 % an den Stimmrechten an (auf Basis von 6.872.164 Gesamtstimmrechten). Davon entfallen 0,09 % auf zugerechnete Stimmrechte (6.147 Aktien). Der Großteil resultiert aus Instrumenten: 3,18 % entfallen auf Instrumente im Sinne des § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG (u. a. Rückrufrechte 13.112, Nutzungsrechte 205.129 Aktien) und weitere 1,75 % aus Swaps (120.385). Gegenüber der letzten Mitteilung stieg der gemeldete Gesamtanteil deutlich (vorher 1,72 %), sodass die Bank of America die 5 %-Schwelle überschritten hat.

Hypoport SE hat binnen weniger Tage zwei Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 WpHG veröffentlicht, die zeigen, wie groß Bankenpositionen in Form von Derivaten und Nutzungsrechten das Stimmrechtsbild eines mittelgroßen MDAX-Unternehmens prägen können. Am 8. Juni meldete die Bank of America Corporation, am 10. Juni folgte eine Meldung der Goldman Sachs Group, Inc. Beide Meldungen beziehen sich auf den Stichtag 2. Juni 2026.

Goldman Sachs weist nach ihrer Mitteilung einen Gesamtanteil von 4,79 % aus (0,40 % zugerechnete Stimmrechte, 4,39 % Instrumente). Die Instrumente gliedern sich in 2,85 % (u. a. offene Rückrufrechte 190.722, Nutzungsrechte 5.264) und 1,54 % aus Swaps und Kaufoptionen (insb. Swap 98.565, Kaufoption 7.008). Im Vergleich zur letzten Meldung liegt Goldmans Gesamtanteil leicht unter der vorherigen Angabe von 5,02 % und damit unter der Meldepflichtsschwelle von 5 %.

Beide Institute betonen, dass sie weder beherrscht werden noch andere Unternehmen, die Stimmrechte an Hypoport halten, beherrschen. In den Mitteilungen werden jeweils die relevanten Instrumententypen, Fälligkeiten (bei Goldman unter anderem bis 2036, bei BoA u. a. bis Ende 2029) und die absoluten Stückzahlen genannt, was die Transparenz über derivative Positionsgrößen erhöht.

Für Anleger und Beobachter sind drei Punkte wichtig: Erstens können Derivate und Nutzungsrechte das aufgezeigte Stimmrechtsgewicht dominieren, ohne dass es sich um unmittelbaren Aktienbesitz handelt. Zweitens können solche Positionen schnell zu Grenzüber- oder -unterschreitungen (5 %-Schwelle) führen, was regulatorische Meldepflichten auslöst. Drittens deuten Unterschiede zur Vormeldung auf aktive Anpassungen von Absicherungs- oder Handelsstrategien der Banken hin, weniger zwingend auf dauerhafte Engagements in Hypoport-Aktien. Insgesamt unterstreichen die Meldungen die wachsende Bedeutung außerbilanzieller Instrumente für die Governance- und Eigentümerstruktur börsennotierter Unternehmen.

Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 74,95EUR auf Tradegate (11. Juni 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

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