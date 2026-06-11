RWE kauft 1.068 Aktien – Zahlungsbericht für 2025 am 17. Juni

Parallel dazu kündigt RWE die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäß § 116 WpHG an. Die Berichte für das Geschäftsjahr 2025 sollen am 17. Juni 2026 in deutscher und englischer Sprache online bereitgestellt werden (Links: rwe.com/rwe-zahlungsbericht-2025 sowie rwe.com/rwe-payment-report-2025). Damit erfüllt RWE die gesetzlich vorgeschriebene Transparenzpflicht und ergänzt die laufende Kommunikation mit Investoren.

RWE hat zwei regulatorische Mitteilungen veröffentlicht, die Kapitalmaßnahmen und die bevorstehende Finanzberichterstattung betreffen. Zunächst informiert die Gesellschaft über die Durchführung von Rückkaufprogrammen, die ursprünglich am 18. Dezember 2025 angekündigt wurden. Im Juni 2026 erwarb die Computershare Trustees Limited als unabhängiger Treuhänder für mehrere RWE‑Tochtergesellschaften im Vereinigten Königreich – RWE Supply & Trading GmbH UK Branch, RWE Generation UK plc, RWE Technology UK Limited und RWE Renewables Management UK Ltd – insgesamt 1.068 Stück Aktien der RWE Aktiengesellschaft. Die Käufe erfolgten ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XFRA). Der durchschnittlich gezahlte Preis betrug GBP 48,598042 je Aktie; der Gesamtbruttoaufwand belief sich auf GBP 51.902,709 (ohne Nebenkosten). RWE verweist für detaillierte Transaktionsangaben auf die Investor‑Relations‑Seite und erfüllt damit die Offenlegungspflichten nach der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 und der Marktmissbrauchsverordnung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Aus volkswirtschaftlicher und markttechnischer Perspektive sind die im Juni getätigten Rückkäufe volumenmäßig moderat; 1.068 Aktien bei einem Kurs um GBP 48,60 stellen einen symbolischen Eingriff in die Kapitalstruktur dar. Die Abwicklung über einen unabhängigen Treuhänder entspricht der üblichen Governance‑Praxis bei konzerninternen Rückkaufprogrammen mehrerer Tochtergesellschaften. Für Aktionäre sind besonders die Konsistenz mit der Dividendenpolitik sowie die mögliche Wirkung auf Kennzahlen wie Ergebnis je Aktie und Eigenkapitalquote von Interesse. Die angekündigten Transaktionsdetails bieten die nötige Transparenz über Zeitpunkt, Preis und Handelsplatz und reduzieren Informationsasymmetrien am Markt.

Vor dem Hintergrund des volatilen Energiemarktes und der Debatte um Kapitalallokation ist die moderate Größe des Rückkaufprogramms vor allem ein Signal an Investoren: RWE stellt Mittel für Aktienrücknahmen bereit, ohne die Kapitalbasis substanziell zu belasten. Anleger werden die Abstimmung von Rückkäufen und Dividendenpolitik sowie Effekte auf Kennzahlen wie Ergebnis je Aktie und Eigenkapitalquote analysieren. Die anstehenden Zahlungsberichte könnten zudem Aufschluss geben, ob operative Cashflows oder Einmaleffekte die Maßnahme mitbegründet haben. Damit unterstreicht RWE seine Pflicht zur transparenten, regulatorisch konformen Kommunikation gegenüber Kapitalmarkt und Aufsicht. Kurzfristig bleibt der Einfluss auf Kurs und Liquidität begrenzt und überschaubar.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 55,42EUR auf Tradegate (11. Juni 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.