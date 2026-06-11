FDA grünes Licht: Pentixapharm startet Phase‑3 – Milliardenchance in USA

Die klinische Zulassungsfreigabe vermindert regulatorisches Risiko und stärkt die Position Pentixapharms im Markt für bildgebende Diagnostika. Argumente für schnelle Adoption sind geänderte Leitlinien, eine vorhandene Radiopharmazie‑Infrastruktur und ein großes unbedientes Patientenpotenzial in den USA (bis zu 6,5–7 Mio. Betroffene). Als Referenz nennt das Management das rasche Umsatzwachstum im PSMA‑PET‑Segment.

Pentixapharm hat mit der von der US‑Arzneimittelbehörde FDA erteilten „Study May Proceed“-Freigabe für den IND‑Antrag einen entscheidenden Meilenstein erreicht: Die Phase‑3‑Studie PANDA mit rund 270 Patienten in den USA kann planmäßig im zweiten Halbjahr 2026 starten. Ziel ist, mit dem CXCR4‑gerichteten Radiodiagnostikum [68Ga]Ga‑PentixaFor die invasive Adrenalvenen‑Sondierung (AVS) bei der Subtypisierung des primären Aldosteronismus abzulösen. Gelingt dies, läge ein klarer Pfad zur Zulassung und einer US‑Markteinführung um 2030, mit laut Unternehmensangaben einem Umsatzpotenzial von mehr als einer Milliarde US‑Dollar.

Gleichzeitig kündigt Pentixapharm eine Bezugsrechtskapitalerhöhung von bis zu 10 Mio. neuen Aktien an, mit einem angestrebten Nettozufluss von mindestens 20 Mio. Euro zur Finanzierung der Phase‑3‑Studie und US‑Expansion. Die Hauptaktionärin Eckert Wagniskapital, mit rund 36 % beteiligt, hat ihre Bereitschaft erklärt, ihr Bezugsrecht vollständig auszuüben, was die Durchführung der Transaktion und die Kapitalstärke unterstützend flankiert. Vorstand und Aufsichtsrat werden zu gegebener Zeit die detaillierten Konditionen beschließen.

Ein nicht zu vernachlässigender Unsicherheitsfaktor ist die laufende BaFin‑Bilanzkontrolle des Konzernabschlusses 2024. Die Aufsicht beabsichtigt, mehrere beanstandete Positionen – insbesondere aktivierte Entwicklungskosten in Höhe von insgesamt 34,7 Mio. Euro – als fehlerhaft zu deklarieren. Pentixapharm widerspricht und sieht keine wesentlichen Fehler; potenzielle Korrekturen wären nach Unternehmensangaben nicht zahlungswirksam und hätten keine signifikanten Auswirkungen auf operative Tätigkeit oder Liquidität, könnten aber das Anlegervertrauen und die Kapitalmarktbewertung kurzfristig belasten.

Pentixapharm hebt zudem seine Produktions‑ und Lieferinfrastruktur für Gallium‑68 hervor und signalisiert Bereitschaft für Gespräche mit strategischen Partnern aus Bildgebung und kardiovaskulärer Therapie, um Marktzugang und Kommerzialisierungskapazitäten zu sichern. Die angekündigte Kapitalmaßnahme zielt nicht nur auf Studieneinzahlung ab, sondern soll auch zur Skalierung der Supply‑Chain dienen. Für Aktionäre sind zwei Effekte relevant: Kurzfristig wirkt die Kapitalerhöhung verwässernd, langfristig könnte ein erfolgreicher Studienverlauf zusammen mit Partnerschaften die Unternehmensbewertung erheblich steigern. Marktbeobachter werden daher die nächsten Quartale genau verfolgen — sowohl Studienfortschritt und Partnerverhandlungen als auch das Ergebnis des BaFin‑Verfahrens. Bilanzkorrekturen könnten die Berichterstattung verändern; rechtliche Schritte der Gesellschaft bleiben als Option offen und würden zusätzliche Unsicherheit schaffen, insbesondere.

Die Pentixapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,69 % und einem Kurs von 2,35EUR auf Tradegate (11. Juni 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.