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    Zins-Showdown, VW & Porsche-HV, SpaceX-IPO: Märkte unter Spannung

    Zins-Showdown, VW & Porsche-HV, SpaceX-IPO: Märkte unter Spannung
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    Wirtschaftsredaktion – Wochenvorschau (9. bis 23. Juni)

    Die kommenden zwei Wochen stehen im Zeichen zahlreicher Hauptversammlungen, geldpolitischer Entscheidungen und wichtiger Konjunkturdaten – Ereignisse, die kurz- bis mittelfristig Markt- und Stimmungsimpulse liefern dürften.

    Unternehmensseite dominieren Aktionärsversammlungen und Kapitalmarkttage: Bereits in der Woche ab 9. Juni finden sich Versammlungen von SMA Solar, Jenoptik und Krones; in den Folgetagen stehen unter anderem Volvo (Kapitalmarkttag), Evonik (Innovationspressekonferenz), Volkswagen (ESG-Conference), Nasdaq, Caterpillar, Target und Oracle (Quartalszahlen) auf der Agenda. Höhepunkte sind in der zweiten Woche u. a. Hauptversammlungen von Volkswagen (18. Juni) und Porsche (23. Juni) sowie Kapitalmarkttage von Equinor, Tonies und Auto1. Zudem gilt der mögliche IPO von SpaceX (12. Juni) als potenzieller Mega-Event für die US-Märkte. Die BaFin-Kapitalmarktkonferenz (23. Juni) und der „Tag der Industrie“ (22.–23. Juni) rücken regulatorische und industriepolitische Fragen in den Fokus.

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    Auf der geldpolitischen Bühne stehen zentrale Entscheidungen: Die EZB tagt am 11. Juni mit anschließender Pressekonferenz von Christine Lagarde, die Fed entscheidet am 17. Juni über den Leitzins. Weitere Notenbanktermine betreffen Kanada (10. Juni), Norwegen (18. Juni), Japan (16. Juni) und Ungarn (10. Juni). Diese Termine dürften die Zins- und Währungsvolatilität erhöhen, insbesondere vor dem Hintergrund divergierender Daten aus den USA und Europa.

    Konjunkturdaten liefern zusätzliche Impulse: In den nächsten Tagen sind globale Verbraucher- und Erzeugerpreisindizes (China, Japan, USA), S&P-Global-PMI-Erstveröffentlichungen (23. Juni) sowie zentrale deutsche Indikatoren wie ZEW-Konjunkturerwartungen (16. Juni) und Ifo-Prognose (18. Juni) zu erwarten. US-Verbraucherpreise (10. Juni) und US-Einzelhandelsumsätze (17. Juni) stehen im Blickfeld der Märkte, da sie die Zinsdynamik der Fed mitprägen.

    Politisch-diplomatische Faktoren: Der G7-Gipfel (15.–16. Juni) in Frankreich sowie EU-Gipfel und diverse Treffen der Euro-Gruppe und Fachminister könnten Handelspolitik, Sanktionen und Energiefragen adressieren – relevant für Exportnationen und die Rohstoffmärkte.

    Branchenevents wie die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ILA (bis 14. Juni), der BDEW-Kongress und die Bosch Connected World bringen Industrie-, Energie- und Technologiefragen auf die Agenda.

    Fazit: Anleger und Unternehmenslenker sollten in den nächsten zwei Wochen auf makroökonomische Daten, geldpolitische Entscheidungen und zahlreiche AGMs achten. Diese Konstellation verspricht erhöhte Nachrichtenlage und kurzfristige Marktbewegungen, vor allem in Sektoren mit hoher Zins- und konjunkturabhängiger Sensitivität.



    Weizen

    +0,16 %
    +0,39 %
    -6,38 %
    -1,49 %
    +9,28 %
    -6,25 %
    -15,69 %
    +17,54 %
    -22,75 %
    ISIN:XD0002742308WKN:530278

    Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 582,7PKT auf Ariva Indikation (11. Juni 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.






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