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    Bell Integration und IBM stellen auf dem AI Summit eine KI-gestützte Plattform für intelligente Managed Services vor

    Bell Integration und IBM stellen auf dem AI Summit eine KI-gestützte Plattform für intelligente Managed Services vor
    Foto: adobe.stock.com

    Die neue Plattform nutzt Automatisierung und vorausschauende Erkenntnisse, um den IT-Betrieb effizienter zu gestalten und Ausfallzeiten zu reduzieren

    LONDON, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Während der AI Summit London am 10. und 11. Juni Europas innovativste Technologieexperten und Führungskräfte aus der Wirtschaft zusammenbringt, wird Bell Integration seine in Zusammenarbeit mit IBM entwickelte Plattform „Intelligent Managed Services" vorstellen. Diese Lösung soll Unternehmen dabei unterstützen, ihren IT-Betrieb durch mehr Automatisierung, vorausschauende Erkenntnisse und intelligente Orchestrierungsfunktionen weiterzuentwickeln, damit sie von reaktiven zu proaktiven, resilienten Abläufen übergehen können.

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    Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit steht die Entwicklung der „Intelligent Managed Services"-Plattform, die auf IBM-Technologie mit prädiktiven Analysen und agentischer KI-Orchestrierung basiert. Diese Kombination von Technologien, darunter IBM Cloud Pak for AIOps, Instana für Observability sowie watsonx Orchestrate für agentische Steuerung, unterstützt die intelligenten, KI-zentrierten Managed Services von Bell Integration und wird Kunden zur Verfügung stehen, um die Transformation ihres IT-Betriebs zu beschleunigen.

    Martin Mersey – Leiter KI-Automatisierung, Bell Integration: „Mit der agentischen KI und Automatisierung von Bell als Grundlage der Lösung können wir Unternehmen dabei unterstützen, von reaktiver Problembekämpfung zu proaktiveren und resilienteren Abläufen überzugehen und die IT von einer betrieblichen Notwendigkeit zu einem Wegbereiter für das Geschäft zu machen. Für IT-Führungskräfte, die Cloud-Komplexität bewältigen, die Ausfallsicherheit verbessern müssen und steigenden Leistungsanforderungen gegenüberstehen, ist unsere IMS-Plattform darauf ausgelegt, Betriebsrisiken zu senken und Reaktionszeiten zu verkürzen sowie Unternehmen mehr Transparenz und Resilienz zu bieten."

    Andrew Gill – Bereichsleiter UKI Ecosystem bei IBM: „Diese Partnerschaft spielt eine entscheidende Rolle dabei, Innovationen zu beschleunigen und ein marktführendes Angebot bereitzustellen. Durch die Zusammenarbeit mit Bell Integration helfen wir, innovative Lösungen zu entwickeln, um die Transformation von Unternehmen zu unterstützen und Mehrwert für unsere gemeinsamen Kunden zu schaffen."

    Informationen zu Bell Integration

    Bell Integration ist ein globaler Technologiepartner, der strategische Beratung, KI- und Datenberatung sowie Managed Services anbietet. Die Lösungen des Unternehmens verbinden intelligente, KI-gestützte Erlebnisebenen mit der Unterstützung von Teams mit direktem Kundenkontakt, darunter geführte Antworten, kontinuierlich lernende Agenten, automatisierte Zusammenfassungen sowie eine schnelle Bereitstellung für eine kürzere Amortisationszeit.

    Medienkontakt:
    Finola Sloyan 
    pr@bell-integration.com

    Bell Integration logo

    Bell Integration - IBM Gold Partner

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