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    Elmos: Aktien-Einziehung verändert Stimmrechte — Weyer über 15%

    Elmos: Aktien-Einziehung verändert Stimmrechte — Weyer über 15%
    Foto: Elmos Semiconductor SE

    Elmos Semiconductor: Kapitalmaßnahmen und Stimmrechtsbewegungen im Juni 2026

    Mehrere Stimmrechtsmitteilungen der Elmos Semiconductor SE vom 8. und 9. Juni 2026 dokumentieren kurzfristige Verschiebungen in der Eigentümerstruktur und der Zahl der Stimmrechte. Die Meldungen erfolgen nach den Vorschriften des WpHG und betreffen sowohl Eigentransaktionen als auch Zurechnungen durch institutionelle und familiennahe Investoren.

    Am 8. Juni veröffentlichte Elmos eine Mitteilung über den Erwerb eigener Aktien: Demnach wurden 3.747 eigene Aktien registriert, was bei einer Gesamtzahl von 17.160.000 Stimmrechten einem Anteil von rund 0,02 % entspricht. Kurz darauf wurde eine Kapitalmaßnahme – konkret die Einziehung eigener Aktien – durchgeführt, die die Basis der Stimmrechtsberechnung verändert und Anteilssätze mehrerer Investoren erhöhte.

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    Die DWS Investment GmbH meldete am 4. Juni, per Veröffentlichung am 9. Juni, den Erhalt von Eigenkapitalsicherheiten (equity collateral) in Bezug auf Elmos-Aktien. Zu diesem Zeitpunkt war die Gesamtzahl der Stimmrechte mit 17.700.000 angegeben; die DWS kommt auf 598.344 zugerechnete Stimmrechte bzw. 3,38 % (vorher 2,63 %). Die Stellungnahme nennt instrumentelle Sicherheiten, aber keine ausgeübten Stimmrechte.

    Familiennahe Investoren unter der Führung von Dr. Weyer meldeten am 8. Juni eine Überschreitung der Meldeschwelle. Die Weyer-Beteiligungsgesellschaft mbH hält nun 2.577.492 Stimmrechte und kommt nach der Berichtigung auf 15,02 % (zuvor 14,56 %). In einer ergänzenden Mitteilung erläuterte Dr. Klaus Weyer, dass das Überschreiten nicht durch Zukäufe, sondern durch die Kapitalherabsetzung infolge der Einziehung eigener Aktien zustande kam. Es seien weder Eigen- noch Fremdmittel eingesetzt worden; die Investition diene der langfristigen Unterstützung der Gesellschaft und nicht kurzfristigen Handelsinteressen. Weitere Erwerbe innerhalb der nächsten zwölf Monate seien nicht beabsichtigt; eine Änderung der Kapitalstruktur oder der Dividendenpolitik werde nicht angestrebt.

    Die Meldungen unterstreichen die Sensitivität von Anteilsquoten gegenüber Veränderungen der Bezugsgröße: Schon die Einziehung weniger tausend eigener Aktien hat spürbare prozentuale Effekte. Marktteilnehmer werden prüfen, ob das Management weitere Kapitalmaßnahmen plant oder ob die Familie Weyer ihre Position mittelfristig stabilisieren will. Zugleich bleibt die Frage offen, ob institutionelle Anleger bei zukünftig veränderten Schwellen verstärkt aktiv werden. Für Analysten ist zudem relevant, wie sich die geringfügigen Anpassungen auf die Streubesitz- und Stimmrechtsstruktur sowie auf Bewertungskennzahlen auswirken. Kurzfristige Kursreaktionen sind möglich, aber ungewiss und begrenzt.



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    Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 158,8EUR auf Tradegate (11. Juni 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.




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