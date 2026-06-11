Worthington übernimmt Klöckner: Mehrheit (61,87%) – Loh bei 0%

Hervorstechend ist die Meldung von Worthington Steel, Inc. (über Worthington Steel GmbH): Zum Stichtag 3. Juni 2026 weist der Konzern direkt zugerechnete Stimmrechte in Höhe von 60,86 Prozent aus. Zusätzlich beansprucht Worthington unter einem Anteilskaufvertrag das wirtschaftliche Interesse an 1.000.000 Aktien (1,00 Prozent), die am 15. Juni 2026 übertragen werden sollen. Damit summiert sich der gemeldete Anteil auf 61,87 Prozent. Worthington begründet die Meldung mit dem Vollzug des Übernahmeangebots – die Firma hat damit die Mehrheitskontrolle über Klöckner übernommen.

Mehrere Stimmrechtsmitteilungen zu Klöckner & Co SE, übermittelt am 8. Juni 2026, dokumentieren einen deutlichen Eigentümerwechsel und zusätzliche Meldepflichten großer Anleger. Zentrale Fakten: Die Gesamtzahl der Stimmrechte liegt unverändert bei 99.750.000. Innerhalb weniger Tage meldeten verschiedene Investoren Schwellenberührungen und -überschreitungen gemäß § 40 WpHG, was die Kapitalstruktur und die Kontrolle über den Stahlhändler klar verändert.

Parallel dazu meldete Prof. Dr.-Ing. E.h. Friedhelm Loh, vormals mit hoher Relevanz für Klöckner, am 3. Juni 2026 einen Stimmrechtsanteil von 0,00 Prozent. In einer früheren Mitteilung war sein Anteil mit 41,53 Prozent angegeben. Die plötzliche Umkehr der Meldungen deutet auf den Verkauf oder die Übertragung eines früher beträchtlichen Pakets an Dritte hin – wahrscheinlich im Zuge der Übernahme durch Worthington oder damit zusammenhängender Transaktionen.

Weitere Melder sind institutionelle Investoren und Vermögensverwalter: Decagon Asset Management (vertreten durch Ben Durham) meldete am 1. Juni 2026 3,17 Prozent der Stimmrechte. J.P. Morgan Securities plc gab zum 2. Juni 2026 3,59 Prozent der Stimmrechte an; hinzu kommen Instrumente in Form von Rückrufrechten verliehener Aktien (269.204 Aktien = 0,27 Prozent) sowie ein minimaler Equity-Swap (2 Aktien). Zusammengenommen meldete JPMorgan damit 3,86 Prozent.

Die Nachrichten signalisieren einen klaren Machtwechsel: Worthington sichert sich die Mehrheit bei Klöckner, während der frühere Großaktionär Friedhelm Loh scheinbar nicht mehr beteiligt ist. Für Klöckner bedeutet das eine grundlegende Veränderung der Eigentümerstruktur mit unmittelbaren Konsequenzen für Strategie, Aufsichtsratspersonal und mögliche Integrationsschritte in die Worthington-Gruppe. Für den Markt dürfte insbesondere die Frage relevant sein, ob Worthington weitere schrittweise Übernahmen plant, Squeeze-out-Optionen anstrebt oder operative Neuausrichtungen umsetzt. Kurzfristig sind Anleger, Mitarbeiter und Geschäftspartner auf weitere regulatorische Mitteilungen und konkrete Pläne der neuen Mehrheitseigner zu achten.

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 12,44EUR auf Tradegate (10. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.