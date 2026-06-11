Hier fünf klickstarke Überschriften (max. 75 Zeichen). Empfehlung: Nr. 1 1) Ziegler & der Weltfrieden im Sinkflug: Ökonomische Schockwellen 2) Global Peace Index: Warum Konflikte jetzt unsere Wirtschaft bedrohen 3) Ziegler, Krieg und Kosten: Wie Friedens

Jean Ziegler, 92-jährig verstorben, hinterlässt ein politisch-intellektuelles Erbe, das in der Schweiz und international polarisiert hat. Als Soziologe, langjähriger Nationalrat (SP) und UN-Berater stellte er wiederholt das Geschäftsgebaren großer Konzerne und Finanzinstitute infrage – bekannt wurden seine Enthüllungen über die Rolle der Schweiz im internationalen Geldverkehr, die Verwicklung von Banken mit NS-Guthaben und die Priorisierung von Biotreibstoffproduktion auf Kosten der Nahrungsmittelversorgung in Entwicklungsländern. Seine Publikationen erzielten Aufmerksamkeit und Verkaufserfolge, aber nicht privaten Reichtum: Mehrere Verleumdungsprozesse führten zu hohen Zahlungen, seine Kritik blieb finanziell kostspielig. Ziegler war zugleich umstritten – wegen seiner früheren Verteidigung von Regimen wie Pol Pot oder Beratertätigkeiten für Gaddafi – und prägte doch über Jahrzehnte die Debatte über Verantwortung und wirtschaftliche Macht.

Der Nachruf auf Jean Ziegler und der neue Global Peace Index des Institute for Economics & Peace (IEP) liefern aus ökonomischer Perspektive zwei Seiten derselben Medaille: Persönliches Engagement gegen Machtmissbrauch trifft auf eine sich weltweit verschärfende Systemkrise mit erheblichen wirtschaftlichen Folgen.

Der GPI 2026 legt die strukturellen Rahmenbedingungen offen, in denen solche Debatten stattfinden: Die Friedfertigkeit der Welt hat sich im 12. Jahr in Folge verschlechtert. Kernzahlen sind alarmierend: 99 Länder verschlechterten sich zuletzt, 61 staatliche Konflikte sind aktiv, 181.000 Konflikttote wurden 2025 verzeichnet – eine Versechsfachung seit 2008. Die ökonomischen Kosten von Gewalt stiegen auf 21,81 Billionen US-Dollar (10,5 % des globalen BIP). Gleichzeitig explodiert die technologische Kriegsführung: Drohnenangriffe nahmen zwischen 2018 und 2025 um über 11.500 % zu; KI reduziert Zielentscheidungen auf Sekunden, während Governance- und Völkerrechtsrahmen hinterherhinken.

Für die Wirtschaft ergeben sich unmittelbare Risiken: Rekordmilitärausgaben (2,9 Bio. USD), gestörte Lieferketten, drohende Ernteeinbußen und regionale Schuldenprobleme (u. a. Umschuldungsbedarf von 5,1 Mrd. USD für Pakistan, Ägypten, Kenia) mindern Wachstumsaussichten. IEP beziffert den wirtschaftlichen Nutzen erfolgreicher Diplomatie am Beispiel eines verhinderten Iran-Kriegs auf rund 2,2 Bio. USD. Die „Große Fragmentierung“ – Verschiebung geopolitischer Machtverhältnisse zugunsten mittelgroßer Staaten – schwächt multilaterale Mechanismen und erhöht das Risiko langwieriger, international vernetzter Konflikte.

Für Unternehmen, Investoren und Politik bedeutet das: erhöhte geopolitische Risiken, steigende Versicherungskosten, fragmentierte Märkte und die Notwendigkeit, Governance-Risiken entlang globaler Wertschöpfungsketten neu zu bewerten. Zieglers langjähriger Fokus auf Transparenz und Verantwortung gewinnt in diesem Kontext an ökonomischer Relevanz – nicht nur moralisch, sondern als Bestandteil risikobewusster Unternehmens- und Außenpolitik.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 4.083USD auf Lang & Schwarz (11. Juni 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.

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