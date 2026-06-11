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    Ölpreise steigen nur leicht nach erneuten US-Angriffen auf den Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise steigen leicht nach erneuten Angriffen
    • Brentpreis kurz über 95 US-Dollar morgens 93,50
    • Waffenruhe brüchig, Diplomatie steht auf dem Spiel
    Ölpreise steigen nur leicht nach erneuten US-Angriffen auf den Iran
    Foto: Jan Woitas - dpa

    (Tippfehler im ersten Satz behoben.)

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag erneut mit einem nur vergleichsweise leichten Anstieg auf weitere gegenseitige Angriffe der USA und des Iran reagiert. Die Notierung für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im August stieg in der vergangenen Nacht für kurze Zeit deutlich und erreichte ein Hoch bei über 95 US-Dollar. Am Morgen wurde Öl der Sorte Brent bei 93,50 Dollar gehandelt und damit etwa ein halbes Prozent höher als am Vortag.

    Im zähen Ringen über eine Vereinbarung zum Ende des Iran-Kriegs erweist sich eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran weiter als brüchig. Zuletzt haben Irans Streitkräfte nach eigenen Angaben als Reaktion auf US-Angriffe im Süden des Landes Ziele in den Golfstaaten Bahrain und Kuwait angegriffen.

    Zuvor hatte das US-Militär iranische Behauptung zurückgewiesen, die Straße von Hormus sei vollständig gesperrt. Vielmehr wurde deutlich gemacht, dass Schiffe die für den Ölhandel aus den Fördergebieten am Persischen Golf wichtige Wasserstraße weiterhin passieren können.

    Nach Einschätzung von Experten des Beratungsunternehmens Rystad Energy werden die kommenden Tage entscheidend dafür sein, ob sich die Diplomatie wieder durchsetzen kann oder ob die Waffenruhe im Iran-Krieg wieder in eine Phase anhaltender Eskalation übergeht. Demnach sei mit weiteren Schwankungen bei den Ölpreisen zu rechnen./jkr/stk






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