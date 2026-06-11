REPLOID erobert Turin & Bayern: Insekten-Dünger für 4.400 Vereine

Die REPLOID Group AG verstärkt mit zwei strategisch bedeutsamen Ankündigungen im Juni 2026 ihre Marktposition als Anbieter industrieller Insektenbiokonversion und organischer Düngemittel. Zum einen tritt das in Wels (Österreich) beheimatete Unternehmen als Diamond Sponsor auf der IFW‑Konferenz „Insects to Feed the World“ (9.–12. Juni, Turin) auf und ist dort mit acht wissenschaftlichen Beiträgen vertreten. REPLOID besetzt damit zentrale Themen von Zuchtoptimierung der Schwarzen Soldatenfliege (BSF) über effiziente Verwertung von Lebensmittelreststoffen bis hin zu Klimawirkungsfragen wie Methanreduktion. Mit dem größten Messestand der Konferenz und einem Side Event gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) zum EU‑geförderten Interreg‑Projekt foodCIRCUS präsentiert das Unternehmen seine ReFarmUnit‑Technologie sowie die Bandbreite von B2B‑ und B2C‑Lösungen – von Mastlarven über veredelte Proteine und Fette bis zu Insektenfrass als Premiumdünger. Der Workshop „From Plate to Biomass – Circular Strategies for Food Waste“ richtet sich an Akteure aus Gastronomie und institutionalisierten Verpflegungssystemen und thematisiert Verwertungspfade wie Biogas, Milchsäurevergärung und Insektenbiokonversion im Kontext europäischer Rechtsrahmen.

Zum anderen baut REPLOID sein Vertriebs‑ und Anwendungsspektrum über eine Partnerschaft mit dem Bayerischen Fußball‑Verband (BFV) aus: Ab 1. Juli 2026 wird REPLOID offizieller Partner im Bereich „Organischer Dünger“ und erhält damit Zugang zu rund 4.400 bayerischen Fußballvereinen. Die Kooperation ist in die BFV‑Initiative „Grüne Ecke“ integriert und zielt darauf ab, nachhaltige Rasenpflege mit einem regional produzierten Premiumdünger aus Nebenprodukten der Insektenmast zu etablieren. Für REPLOID eröffnet dies ein großes, strukturierteres Absatzpotenzial im kommunalen und sportlichen Grünflächenmanagement.