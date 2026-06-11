Kalo Gold - Analysten sehen starkes Bohrpotenzial auf Goldziel Wainikoro

Nach Einschätzung von Greenwood Capital Partners entwickelt sich das Wainikoro-Ziel auf dem vollständig kontrollierten Goldprojekt Vatu Aurum in Fidschi zu einem aussichtsreichen Bohrziel für Kalo Gold (WKN A41X3C / TSXV KALO). Mehrere geologische, geochemische und geophysikalische Datensätze weisen inzwischen auf denselben rund 1,8 Kilometer langen Korridor hin. Noch im Laufe dieses Jahres soll das Ziel erstmals mit Bohrungen getestet werden.

Ausgangspunkt der Neubewertung ist die Entdeckung mehrerer oberflächennaher, goldführender epithermaler Quarzgänge des Low-Sulphidation-Typs. Bei Probenahmen wurde unter anderem ein chalzedonischer Quarzgang mit 1.157 dU identifiziert, was einer ungefähren Goldreaktion von 1,16 g/t entspricht. Umliegende Gesteinsproben lieferten Werte von bis zu 3.397 dU beziehungsweise rund 3,4 g/t Gold. Kanalproben aus Schürfgräben erreichten bis zu 1.446 dU oder rund 1,45 g/t Gold.

Greenwood Capital Partners weist darauf hin, dass dU-Werte mit dem feldbasierten Analysesystem detectORE™ ermittelt werden. Sie stellen eine halbquantitative Messung der auslaugbaren Goldreaktion dar und sind nicht mit zertifizierten Ergebnissen einer Brandprobe gleichzusetzen. Dennoch bestätigen die Daten nach Ansicht der Analysten das Vorhandensein eines goldführenden Systems. Die mineralisierten Gesteinsproben im Umfeld könnten dabei aus der oberflächennahen Verwitterung von Gängen und Brekzien stammen.

Besondere Bedeutung misst der Research-Bericht dem Zusammenspiel der verschiedenen Explorationsdaten bei. Die entdeckten Quarzgänge erstrecken sich über einen rund 1,8 Kilometer langen Bereich innerhalb einer zentralen magnetischen Tiefzone. Diese stimmt mit einer großflächigen Arsenanomalie im Boden sowie mit geologischen und strukturellen Interpretationen überein. Zusätzlich wird das Ziel durch die Pfadfinderelemente Antimon und Quecksilber unterstützt.

Grundlage für die magnetische Interpretation ist eine hochauflösende Flugvermessung über 6.212 Linienkilometer. Laut Greenwood Capital Partners hat diese Untersuchung das Verständnis von Wainikoro erheblich verbessert. Magnetische Tiefzonen können entstehen, wenn aufsteigende hydrothermale Flüssigkeiten Magnetit im Gestein zerstören. Solche Flüssigkeiten können zugleich Gold transportieren und ablagern.

Die Ergebnisse passen zudem zum aktualisierten geologischen Modell von Kalo Gold. Demnach wird Vatu Aurum nicht mehr als Ansammlung voneinander getrennter Ziele betrachtet, sondern als ein zusammenhängender, mehrphasiger und strukturell reaktivierter Vulkankomplex. Die magnetische Tiefzone könnte einen strukturellen Korridor markieren, der den Fluss der mineralisierenden Lösungen kontrollierte. Als besonders interessante Zielbereiche gelten Schnittpunkte nordwestlich bis südöstlich verlaufender Störungen mit diesem Korridor und dem Nubu-Graben.

Greenwood Capital Partners betont, dass sich Wainikoro weiterhin in einem frühen Explorationsstadium befindet. Die Kombination aus strukturellem Korridor, magnetischer Tiefzone, deutlicher Arsenanomalie und goldführenden Quarzgängen an der Oberfläche habe das Potenzial des Ziels jedoch deutlich erhöht. Chalzedonische, gebänderte Quarzgänge und angrenzende Brekzien könnten außerdem darauf hindeuten, dass bislang ein höherer Abschnitt des epithermalen Systems freigelegt ist und besser mineralisierte Bereiche in der Tiefe erhalten geblieben sein könnten.

Kalo Gold will die Bodenprobenahmen und Schürfgrabenarbeiten fortsetzen. Für Juli ist zudem eine IP-Untersuchung vorgesehen, um die unterirdische Geometrie der magnetischen Strukturen genauer zu erfassen. Zusammen mit einer weiteren Auswertung der Flugmagnetik sollen diese Arbeiten die Grundlage für Bohrungen bei Wainikoro im weiteren Jahresverlauf schaffen. Nach Einschätzung der Analysten hat Kalo Gold das Ziel innerhalb kurzer Zeit erheblich weiterentwickelt und die Grundlage für ein gezielteres Bohrprogramm gelegt.

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