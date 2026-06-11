MHP: Freefloat 25% – Platzierung überzeichnet, BUY-Rating stärkt Kursziel

Aus finanzmarkttechnischer Sicht erhöht der gestiegene Freefloat die Handelsbarkeit und dürfte die Aufmerksamkeit institutioneller Investoren weiter steigern; zugleich sendet das fortbestehende hohe Gründerengagement ein Vertrauenssignal in die langfristige Strategie. Die Umplatzierung wurde von der NuWays AG und der Münchmeyer Petersen Capital Markets GmbH begleitet.

Die MHP Hotel AG hat erfolgreich 2,72 Millionen bestehende Aktien im Rahmen einer Umplatzierung bei institutionellen Investoren zu je 1,30 Euro platziert. Das Volumen entspricht rund 5,9 Prozent des Grundkapitals; die Transaktion war überzeichnet und signalisiert laut Unternehmen ein deutliches Interesse institutioneller Anleger an der MHP-Equity-Story. Durch die Platzierung steigt der Freefloat von zuletzt etwa 22 auf rund 25 Prozent. Zusammen mit der im Juli 2025 abgeschlossenen Kapitalerhöhung, bei der rund 3,1 Millionen neue Aktien ausgegeben wurden, hat sich der Streubesitz binnen Jahresfrist von rund 16 auf circa 25 Prozent ausgeweitet. Die Gesellschaft selbst erzielt aus der Umplatzierung keine Erlöse; Verkäufer waren neben weiteren Altaktionären auch die vier Gründungsaktionäre, die jeweils 300.000 Aktien veräußerten und nach der Transaktion gemeinsam weiterhin mehr als 75 Prozent des Kapitals halten. Damit bleibt eine stabile Ankeraktionärsstruktur bestehen, während die Liquidität und die Investierbarkeit der Aktie zunehmen.

Operativ präsentiert sich MHP solide. Das Unternehmen betreibt ein Portfolio hochwertiger Hotels im Premium- und Luxussektor in der DACH-Region und kooperiert mit internationalen Marken wie JW Marriott, The Luxury Collection, Conrad, Le Méridien, Hyatt und der Eigenmarke MOOONS. Der Markt für Premium-Stadthotellerie profitiert von anhaltender internationaler Nachfrage und von Umlenkungen der Reiseflussdynamik, etwa aus den Golfstaaten nach Europa, was Metropolen wie München und Wien stärkt. MHPs asset-light-Modell (Management und Betrieb ohne Eigentum am Immobilienbestand) erzeugt robuste Free Cashflows, die mit wachsendem Portfolio weiter zulegen dürften.

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Strategisch relevant ist die Skalierung der Eigenmarke MOOONS: Der Konzeptnachweis in Wien gilt als erfolgreich, für Frankfurt wurde ein Mietvertrag unterzeichnet; die geplante Eröffnung 2029 soll signifikante Erlöse bei attraktiven Margen bringen. Darüber hinaus sind weitere Projekte wie das Sheraton Vienna und ein Autograph Collection Hotel in Stuttgart in der Pipeline.

Die NuWays-Analyse bekräftigt ein BUY-Rating mit einem Kursziel von 3,50 Euro auf DCF-Basis und argumentiert, MHP sei derzeit relativ günstig bewertet (rund 5x FCF für FY27e). Insgesamt festigt die Umplatzierung die Kapitalmarktpräsenz von MHP, verbessert die Liquiditätsparameter und unterstreicht zugleich das fortdauernde Engagement der Gründer.

Die MHP Hotel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 1,370EUR auf Lang & Schwarz (11. Juni 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.