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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman hebt Porsche AG auf 'Buy' - Ziel hoch auf 59 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs hebt Kursziel Porsche auf 59 Euro
    • Struktureller Gegenwind, Modellmix und Kostenvorteile
    • Analyst rechnet mit durchschnittlich 30% Ergebnisplus
    ANALYSE-FLASH - Goldman hebt Porsche AG auf 'Buy' - Ziel hoch auf 59 Euro
    Foto: Marijan Murat - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Porsche AG von 39 auf 59 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Struktureller Gegenwind bleibe zwar Realität, er sei aber in den massiv gesunkenen Erwartungen inzwischen angekommen, schrieb Christian Frenes am Donnerstag. Zudem sieht er zwei aus seiner Sicht noch verkannte Kompensationsmöglichkeiten: höhere Durchschnittspreise dank eines besseren Modellmixes und indirekte Kostenvorteile. Insgesamt sei der mehrjährige Gewinnerholungsweg nun klarer absehbar. Bis 2030 rechnet Frenes im Schnitt mit 30 Prozent Ergebnisplus per annum./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 05:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Porsche AG

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,94 % und einem Kurs von 48,71 auf Tradegate (11. Juni 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um +2,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 21,86 Mrd..

    Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -17,64 %/+23,53 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 59 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 59,00, was eine Steigerung von +22,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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