RBC stuft BP auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Ungeachtet des von der Presse weiter aufgenommenen Theaters im Aufsichtsrat stütze das konjunkturelle Umfeld die Anlagestory des Ölkonzerns weiterhin außerordentlich, schrieb Biraj Borkhataria am Mittwoch nach einer Investorenveranstaltung mit der Finanzchefin Nordamerika, Kate Thomson. Er sieht für die Aktien nach wie vor Spielraum, besser abzuschneiden als jene der Konkurrenz./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 17:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 17:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 00:45 / EDT
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Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 6,299EUR auf Tradegate (11. Juni 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Biraj Borkhataria
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7
Kursziel alt: 7
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Biraj Borkhataria
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7
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