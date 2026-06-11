Sparer verlieren: Sparkassen zahlen kaum Zinsen – Großbanken locken mit 4%

Laut Biallo zahlen 81 Prozent der Sparkassen und 73 Prozent der Volksbanken höchstens 0,5 Prozent auf Tagesgeld; die tiefsten Konditionen betragen kaum messbare 0,001 Prozent. Zum Vergleich: Geschäftsbanken erhalten für Einlagen bei der Europäischen Zentralbank derzeit 2,0 Prozent. In der Folge verlieren Sparer real an Kaufkraft: Bei einer Inflation von 2,6 Prozent und einem durchschnittlichen Tagesgeldzins von 0,4 Prozent ergibt sich bei 10.000 Euro ein realer Verlust von rund 214 Euro pro Jahr. Selbst die besten unbefristeten Angebote der Verbundinstitute (bis 1,55 Prozent bei Volksbanken, 1,86 Prozent bei Sparkassen) reichen regelmäßig nicht, um den Kaufkraftverfall auszugleichen; bei überregionalen Instituten sind Spitzenangebote mit bis zu 2,6 Prozent zu finden.

Seit dem Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs können Sparer die gestiegene Inflation mit klassischen Tagesgeldzinsen nicht mehr ausgleichen. Eine Analyse des Finanzportals Biallo zeigt, dass besonders Sparkassen und Volksbanken hinter den Marktbewegungen zurückbleiben. Von 693 untersuchten Instituten mit Stand 8. Juni – darunter 275 Sparkassen, 319 Volks‑ und Raiffeisenbanken sowie 99 überregionale, Direkt‑ und Privatbanken – weisen die Verbundinstitute durchschnittlich nur 0,40 Prozent unbefristeten Tagesgeldzins aus. Bei überregionalen und Direktbanken liegt der Durchschnitt bei rund einem Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Analyse dokumentiert außerdem, dass kaum eine Bank in den vergangenen Wochen ihre Standardkonditionen anpasste. Vor allem Direktbanken haben erwartete Leitzinsanhebungen der EZB bereits über zeitlich befristete Neukundenangebote eingepreist. Solche Lockangebote verschärfen den Wettbewerb: JPMorgan Chase lockte mit vier Prozent für vier Monate, die Norisbank reagierte mit vier Prozent für sechs Monate. Finanztip verzeichnet für befristete Neukundenkonditionen zuletzt im Schnitt 3,62 Prozent.

Für Sparkassen und Volksbanken bedeutet dies ein strukturelles Problem: Das teure Filialnetz und die starke Bindung an Bestandskunden dämpfen kurzfristige Zinsanpassungen. Analysten erwarten, dass eine EZB‑Leitzinserhöhung den Druck erhöht, auch Bestandskunden höhere Zinsen zu bieten. Anleger sollten Angebote vergleichen und auf solide Standardzinsen achten; wer ständig wechseln will, profitiert von Lockangeboten, riskiert aber Unwägbarkeiten bei Folgeangeboten. Die Bilanz für Sparer bleibt jedoch eindeutig: Tagesgeld schützt derzeit nicht vor Inflation.

Gleichzeitig belastet die Diskrepanz zwischen Großbank‑ und Verbundkonditionen die Ertragslage regionaler Institute langfristig, weil unzufriedene Kunden Sparvolumen abziehen könnten. Eine verstärkte Portabilität von Einlagen und aggressive Neukundenangebote der Großbanken erhöhen das Risiko der Desintermediation. Für Aufseher und Branchenverbände entsteht damit Handlungsbedarf: Sie müssen prüfen, ob die Refinanzierungsmehrkosten und die Kosten des Filialbetriebs fair an Kunden weitergegeben werden. Zudem sollten Sparer über Alternativen informiert werden, weil inflationsgeschützte Anlagen oder diversifizierte Kurzläufer oftmals sinnvollere Renditeperspektiven bieten. Unterm Strich drohen Umverteilungen zugunsten großer Geschäftsbanken und weitergehende regulatorische Debatten.

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 267,9EUR auf Tradegate (11. Juni 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.