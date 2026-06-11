Quantum X Labs Aktie steigt - 11.06.2026

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Quantum X Labs in den letzten drei Monaten Verluste von -15,67 % verkraften.

Die Quantum X Labs Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +0,12 % auf 4,0600€. Damit gewinnt die Aktie +0,0050 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +12,64 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Quantum X Labs Aktie. Nach einem Plus von +12,64 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 4,0600€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Quantum X Labs Aktie damit um -7,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,67 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Quantum X Labs einen Rückgang von -15,67 %.

Quantum X Labs Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,44 % 1 Monat -15,67 % 3 Monate -15,67 % 1 Jahr -15,67 %

Informationen zur Quantum X Labs Aktie

Stand: 11.06.2026, 08:23 Uhr

Es gibt 13 Mio. Quantum X Labs Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,08 Mio. € wert.

Rigetti (Nasdaq: RGTI; Börsenwert rund 7,2 Mrd. USD), einer der bekanntesten Pure Plays im Quantencomputing, setzt auf die Technologie von Quantum Machines – dem neuen Partner von QuantumX Labs (WKN: A40KCG). Die Plattform von Quantum Machines wird bereits von mehr als der Hälfte aller Quantencomputer-Entwickler eingesetzt. Durch die Kooperation erhält QuantumX Labs (WKN: A40KCG) die Möglichkeit, seine patentierte Fehlerkorrektur-Technologie in der OPX1000-Umgebung von Quantum Machines zu testen und weiterzuentwickeln. Für das Unternehmen stellt dies einen wichtigen Schritt dar. Wie bedeutend Quantum Machines innerhalb der Branche ist, zeigt ein Blick auf die Investorenliste: An der jüngsten Finanzierungsrunde beteiligten sich unter anderem Intel, Qualcomm und Samsung Electronics – ein starkes Signal für die Marktstellung und das Potenzial des Unternehmens.

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Ob die Quantum X Labs Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Quantum X Labs Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

+0,12 % -7,44 % -9,78 % ISIN: US9267113002 WKN: A40KCG Intraday

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