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    Besonders beachtet!

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    Quantum X Labs Aktie steigt - 11.06.2026

    Am 11.06.2026 ist die Quantum X Labs Aktie, bisher, um +0,12 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Quantum X Labs Aktie.

    Besonders beachtet! - Quantum X Labs Aktie steigt - 11.06.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Quantum X Labs aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 11.06.2026

    Die Quantum X Labs Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +0,12 % auf 4,0600. Damit gewinnt die Aktie +0,0050  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +12,64 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Quantum X Labs Aktie. Nach einem Plus von +12,64 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 4,0600. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Quantum X Labs in den letzten drei Monaten Verluste von -15,67 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Quantum X Labs Aktie damit um -7,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,67 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Quantum X Labs einen Rückgang von -15,67 %.

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    Quantum X Labs Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,44 %
    1 Monat -15,67 %
    3 Monate -15,67 %
    1 Jahr -15,67 %
    Stand: 11.06.2026, 08:23 Uhr

    Informationen zur Quantum X Labs Aktie

    Es gibt 13 Mio. Quantum X Labs Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,08 Mio. € wert.

    QuantumX Labs: Jetzt öffnet sich die Tür zur Quanten-Elite


    Rigetti (Nasdaq: RGTI; Börsenwert rund 7,2 Mrd. USD), einer der bekanntesten Pure Plays im Quantencomputing, setzt auf die Technologie von Quantum Machines – dem neuen Partner von QuantumX Labs (WKN: A40KCG). Die Plattform von Quantum Machines wird bereits von mehr als der Hälfte aller Quantencomputer-Entwickler eingesetzt. Durch die Kooperation erhält QuantumX Labs (WKN: A40KCG) die Möglichkeit, seine patentierte Fehlerkorrektur-Technologie in der OPX1000-Umgebung von Quantum Machines zu testen und weiterzuentwickeln. Für das Unternehmen stellt dies einen wichtigen Schritt dar. Wie bedeutend Quantum Machines innerhalb der Branche ist, zeigt ein Blick auf die Investorenliste: An der jüngsten Finanzierungsrunde beteiligten sich unter anderem Intel, Qualcomm und Samsung Electronics – ein starkes Signal für die Marktstellung und das Potenzial des Unternehmens.

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    Ob die Quantum X Labs Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Quantum X Labs Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Quantum X Labs

    +0,12 %
    -7,44 %
    -9,78 %
    ISIN:US9267113002WKN:A40KCG
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    Verfasst von Markt Bote
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