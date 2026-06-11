SK hynix Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 11.06.2026

Am heutigen Handelstag konnte die SK hynix Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,56 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SK hynix Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,60 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.210,00€, mit einem Plus von +7,56 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die SK hynix Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +110,11 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um -9,54 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,41 %. Im Jahr 2026 gab es für SK hynix bisher ein Plus von +132,35 %.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,54 % 1 Monat +4,41 % 3 Monate +110,11 % 1 Jahr +132,35 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SK hynix Aktie

Stand: 11.06.2026, 08:24 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung von SK hynix: Diskussionen über Dip-Käufe, Gewinnmitnahmen und die Nachhaltigkeit hoher Margen (ca. 70%) sowie die Bewertung (KGV unter 8). Themen sind Überkapazitäten, KI-Nachfrage, Produktionsunterbrechungen und geopolitische Risiken. Kursrücksetzer werden auch durch politischen Druck in Südkorea und einen Brand im Cheongju-Werk erklärt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SK hynix eingestellt.

Informationen zur SK hynix Aktie

Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 837,63 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,23 %. Western Digital notiert im Plus, mit +0,75 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +2,79 %.

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Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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