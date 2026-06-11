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    Horizon Petroleum beginnt mit den baulichen Arbeiten am Bohrstandort Lachowice 7 in Polen

    Horizon Petroleum beginnt mit den baulichen Arbeiten am Bohrstandort Lachowice 7 in Polen

    Calgary, Alberta, Kanada, 11. Juni 2026 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. („Horizon“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: HPL, FWB: HPM, Tradegate: HPM) freut sich, den Beginn der baulichen Arbeiten zur Errichtung des Bohrplatzes für die Gasbohrung Lachowice 7 bekanntzugeben. Die Errichtung des Bohrplatzes sowie der Zufahrtsstraße stellt die ersten bedeutenden Feldarbeiten zur Vorbereitung auf die Ankunft der im Juli erwarteten Bohranlage dar. Die Reaktivierung der Bohrung Lachowice 7 ist ein wichtiger Fortschritt auf dem Weg zur ersten Produktion im Gasentwicklungsprojekt Lachowice in der Konzession Bielsko-Biala im südlichen Polen.

     

    Roger McMechan, Chief Operating Officer von Horizon, kommentierte: „Wir freuen uns über den Beginn der Bauarbeiten am Bohrplatz Lachowice 7. Die Verhandlungen zu einem Vertrag über den Einsatz einer Bohranlage zur Durchführung des Workovers der Bohrung Lachowice 7 sind ebenfalls gut fortgeschritten, und die Wiederaufnahme- und Fertigstellungsarbeiten sollen planmäßig im Juli beginnen. Wir freuen uns darauf, weitere Updates zu geben, sobald die kommerziellen Bedingungen und die Verfügbarkeit der erforderlichen Dienstleistungen zu Workover, Stimulations- und Testarbeiten der Bohrung Lachowice 7 abgeschlossen sind“.

     

    Abhängig von einem erfolgreichen Workover soll der Verkauf von Gas und/oder Elektrizität aus der Bohrung Lachowice 7 („L7“) dem Unternehmen seinen ersten Cashflow liefern. Die Förderung aus der Bohrung wird zudem als langfristiger Produktionstest der natürlich geklüfteten devonischen Kalkstein- und Dolomitreservoirs dienen, die in Lachowice angetroffen wurden. Die Produktionsdaten werden wichtige Leistungsdaten zu den Reservoirs liefern, die eine Verbesserung des Bohrloch-Komplettierungsdesigns unterstützen und den Entwicklungsplan des Projekts optimieren. Darüber hinaus soll der Beginn der kontinuierlichen Gasproduktion die Umwandlung eines Teils der wahrscheinlichen Reserven (2P) des Unternehmens in die Kategorie der nachgewiesenen erschlossenen Reserven unterstützen.

     

    Horizon strebt an, im Rahmen der frühen Entwicklungsphase bis zum Ende des ersten Halbjahres 2027 erste Erlöse aus dem Verkauf von Gas und/oder Strom sowie den ersten Cashflow zu erzielen.

     

    Über Horizon Petroleum Ltd.

     

    Das in Calgary ansässige Unternehmen Horizon ist auf die Bewertung und Entwicklung konventioneller Öl- und Erdgasressourcen zur Verbesserung der Energieunabhängigkeit und -sicherheit in Europa spezialisiert. Horizon hält zwei Konzessionen in Polen, die bedeutende nicht entwickelte Naturgasentdeckungen enthalten. Das Unternehmen konzentriert sich zunächst auf den Beginn der Entwicklung des Gasfeldes Lachowice in der Konzession Bielska-Biala. Das Management und Board von Horizon besteht aus Erdöl- und Erdgasexperten mit bedeutender internationaler Erfahrung.

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