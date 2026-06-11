Oracle Aktie weiter im Abwärtstrend - 11.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die Oracle Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -10,26 % im Minus. Die Talfahrt der Oracle Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,43 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 156,10€, mit einem Minus von -10,26 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Oracle ist ein US-Softwarekonzern mit Fokus auf Datenbanken, Cloud-Infrastruktur und Unternehmenssoftware (ERP, HCM, CRM). Kernprodukt ist die Oracle Database, ergänzt durch OCI-Cloud-Services. Oracle zählt zu den führenden Enterprise-Software- und Datenbankanbietern. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, AWS, IBM, Google Cloud. Stärken: starke Legacy-Kundenbasis, tiefe Integration, hohe Wechselkosten.

Obwohl die Oracle Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +9,09 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -19,65 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,69 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Oracle -6,61 % verloren.

Oracle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -19,65 % 1 Monat -6,69 % 3 Monate +9,09 % 1 Jahr +0,33 %

Informationen zur Oracle Aktie

Stand: 11.06.2026, 08:25 Uhr

Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 450,39 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Oracle

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,44 %. Salesforce notiert im Plus, mit +0,19 %. IBM notiert im Minus, mit -0,11 %. Microsoft legt um +0,32 % zu SAP notiert im Minus, mit -0,46 %.

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Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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