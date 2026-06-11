Eurokurs kaum verändert vor EZB-Zinsentscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag vor einer Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1545 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig höher als am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1539 Dollar festgesetzt.

Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die EZB die Leitzinsen am frühen Nachmittag nach dem jüngsten Anstieg der Inflation um 0,25 Prozentpunkte erhöhen wird. Der für den Markt maßgebliche Einlagensatz würde dann auf 2,25 Prozent angehoben. Zuletzt hatten mehrere EZB-Vertreter eine Zinserhöhung signalisiert.