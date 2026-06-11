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    Eurokurs kaum verändert vor EZB-Zinsentscheidung

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro kaum verändert vor EZB Zinsentscheidung am Morgen
    • Markt erwartet 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent
    • Anleger achten auf Lagardes Pressekonferenz und Signale
    Devisen - Eurokurs kaum verändert vor EZB-Zinsentscheidung
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag vor einer Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1545 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig höher als am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1539 Dollar festgesetzt.

    Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die EZB die Leitzinsen am frühen Nachmittag nach dem jüngsten Anstieg der Inflation um 0,25 Prozentpunkte erhöhen wird. Der für den Markt maßgebliche Einlagensatz würde dann auf 2,25 Prozent angehoben. Zuletzt hatten mehrere EZB-Vertreter eine Zinserhöhung signalisiert.

    Die Zinsentscheidung dürfte daher "kaum Überraschungspotential" liefern, sagte Devisenexperte Michael Pfister von der Commerzbank. Vielmehr dürften die Anleger die Stellungnahme der EZB zur Zinsentscheidung und Aussagen der Notenbankpräsidentin Christine Lagarde auf der anschließenden Pressekonferenz im Blick haben. Hier könnten Signale für die weitere Geldpolitik geliefert werden.

    Die jüngsten Entwicklungen im Iran-Krieg zeigten kaum Auswirkungen auf den Handel am Devisenmarkt. Eine bestehende Waffenruhe zeigt sich zunehmend als brüchig. Zuletzt haben sich die USA und der Iran erneut gegenseitig angegriffen. Das US-Militär wies iranische Behauptung zurück, die Straße von Hormus sei vollständig gesperrt. Vielmehr wurde deutlich gemacht, dass Schiffe die für den Ölhandel aus den Fördergebieten am Persischen Golf wichtige Wasserstraße weiter passieren können./jkr/stk





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