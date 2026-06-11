🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Cofinpro AG / Der Wettbewerb zwischen Banken und Brokern wird immer ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Finanz-Apps verwischen Grenzen zwischen Bank und Broker
    • Brokerage entwickelt sich zum austauschbaren Geschäft
    • Differenzierung über Marke, Community und Tempo
    OTS - Cofinpro AG / Der Wettbewerb zwischen Banken und Brokern wird immer ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Der Wettbewerb zwischen Banken und Brokern wird immer intensiver - ein neues Thesenpapier analysiert den Markt und gibt Empfehlungen Frankfurt (ots) - Wer heute eine Finanz-App öffnet, fragt sich: "Ist das eine Bank oder ein Broker?" Zinsversprechen prangen auf Trading-Plattformen und Sparpläne werden auf Girokonten angeboten. Die Grenzen verschwimmen. Anbieter unterscheiden sich immer weniger voneinander. Die auf Finanzdienstleister spezialisierte Unternehmensberatung Cofinpro analysiert diese Entwicklung in ihrem neuen Thesenpapier "Beyond Brokerage: Warum Banken und Broker sich neu erfinden müssen" und gibt Empfehlungen, wie Banken sich im Wettbewerb positionieren sollten.

    "Brokerage entwickelt sich zu einem austauschbaren Massengeschäft", sagt Tristan Pötzsch, Senior Manager bei Cofinpro. "Klassische Kriterien zur Differenzierung greifen nicht mehr. Anbieter müssen grundlegend neue Wege finden, um sich abzuheben."

    Laut dem Branchenexperten wandeln sich die Erwartungen der Kunden stark. Digitale Finanzservices müssten heute genauso intuitiv, personalisiert und emotional anschlussfähig sein wie Angebote aus den Bereichen E-Commerce oder Streaming. Pötzsch ergänzt: "Die Kundenloyalität nimmt ab, Mehrfachdepots werden zur Norm. Wer in diesem Umfeld langfristig relevant bleiben will, muss Brokerage neu denken."

    Drei strategische Maximen für die Zukunft des Brokerage

    Das Thesenpapier identifiziert drei zentrale Handlungsfelder, die über die künftige Wettbewerbsfähigkeit von Banken und Brokern entscheiden:

    1. Veränderungsgeschwindigkeit steigern. Neue Funktionen und Services müssen deutlich schneller entwickelt, getestet und ausgerollt werden. 2. Erträge aktiv steuern. Sinkende Preise und wachsender Wettbewerbsdruck machen ein konsequentes Management von Produktionskosten, Margen und Standardisierung unausweichlich.
    3. Differenzierung neu aufbauen. In einem zunehmend austauschbaren Markt gewinnen Markenidentität, Community-Aspekte und emotionale Kundenbindung an Bedeutung.

    Differenzierung entsteht dabei zunehmend über Markenidentität und Zugehörigkeit, ähnlich wie in der Automobilindustrie: Wer ein Auto kauft, entscheidet sich nicht nur für ein Fahrzeug, sondern für eine Marke, die zur eigenen Persönlichkeit passt. Laut Cofinpro wird dieses Prinzip künftig auch im Brokerage zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor.

    "Aktuell investieren viele Häuser vor allem in Funktionen, Preise oder einzelne Kampagnen", sagt Pötzsch. "Künftig wird es jedoch entscheidend sein, ob Anbieter eine klare Identität schaffen und ihre Organisation konsequent auf Geschwindigkeit ausrichten." Kunden erwarten dabei längst mehr als funktionale Handelsplattformen: Personalisierte Nutzererlebnisse, Individualisierung und soziale Interaktion sind Pflicht. "Für viele Kunden wird Brokerage Teil ihres digitalen Lebensstils."

    Vom Transformationsprogramm zum fokussierten Einstieg

    Cofinpro empfiehlt, den Wandel nicht über groß angelegte Transformationsprogramme anzugehen, sondern zunächst eine der drei Maximen gezielt in den Fokus zu stellen. Welche das ist, hängt von der jeweiligen Ausgangslage ab. Innovationsgeschwindigkeit, Kostendruck oder die bestehende Markenpositionierung geben dabei die Richtung vor. "Nicht jede Organisation muss alles gleichzeitig verändern", so Pötzsch. "Wichtiger ist, schnell sichtbare Fortschritte zu erzielen und daraus schrittweise neue Fähigkeiten aufzubauen."

    Über das Thesenpapier

    "Beyond Brokerage: Warum Banken und Broker sich neu erfinden müssen" analysiert die zunehmende Austauschbarkeit im Brokerage-Markt und leitet daraus strategische Handlungsfelder für Banken und Broker ab. Das Thesenpapier steht hier zum Download bereit (https://cofinpro.de/mediathek/beyond-brokerage-warum-b anken-und-broker-sich-neu-erfinden-muessen) .

    Über Cofinpro ( http://www.cofinpro.de/ )

    Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Banken und Fondsgesellschaften in der Management-, Fach- und Technologieberatung. Zu den Kunden zählen große Geschäftsbanken, die Sparkassen-Finanzgruppe und die Genossenschaftliche FinanzGruppe. Gegründet 2007 als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt die Unternehmensberatung inzwischen rund 250 Bank- und Technologieexperten. Das Haus hat 2026 zum 16. Mal in Folge vom Great Place to Work Institut die Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands erhalten.

    Pressekontakt:

    corpNEWSmedia
    Christoph Seeger
    Redaktion
    Tel.: +49 (0) 40 207 6969 81
    E-Mail: mailto:christoph.seeger@corpnewsmedia.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104351/6292193 OTS: Cofinpro AG







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS Cofinpro AG / Der Wettbewerb zwischen Banken und Brokern wird immer ... Wer heute eine Finanz-App öffnet, fragt sich: "Ist das eine Bank oder ein Broker?" Zinsversprechen prangen auf Trading-Plattformen und Sparpläne werden auf Girokonten angeboten. Die Grenzen verschwimmen. Anbieter unterscheiden sich immer weniger …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     