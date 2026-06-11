Stimmung bei Treffen im Kanzleramt 'wirklich gut'

BERLIN (dpa-AFX) - Koalition, Arbeitgeber und Gewerkschaften haben nach Aussage von SPD-Chefin Bärbel Bas in positiver Atmosphäre über die anstehenden Reformen gesprochen. "Die war wirklich gut", beschrieb die Arbeitsministerin im ZDF-"Morgenmagazin" die Stimmung beim abendlichen Treffen im Kanzleramt. Konkrete Ergebnisse gab es nicht. "An diesem Abend natürlich so noch nicht", sagte Bas dazu.

Es seien Unterschiede zwischen den Sozialpartnern deutlich geworden, aber auch viele Gemeinsamkeiten. Darauf wolle man sich konzentrieren. Es werde auch nicht gegen die Beschäftigten gehen, sondern nur mit, betonte die Sozialdemokratin.