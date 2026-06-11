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    Rockwell Automation gibt bekannt, dass Zinkteknik auf Plex Smart Manufacturing- Plattform setzt, um Betriebsabläufe zu standardisieren und globales Wachstum voranzutreiben

    Rockwell Automation gibt bekannt, dass Zinkteknik auf Plex Smart Manufacturing- Plattform setzt, um Betriebsabläufe zu standardisieren und globales Wachstum voranzutreiben
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Tier-2-Zinkdruckgusshersteller für die Automobilindustrie nutzt cloudbasierte MES-, QMS-, EDI- und Analysesysteme, um in neuem Werk Echtzeit-Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Qualität zu gewährleisten

    STOCKHOLM, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute bekannt, dass Zinkteknik, ein weltweit tätiger Tier-2-Zinkdruckgusshersteller für die Automobilindustrie mit Sitz in Schweden, sich für die Nutzung der Plex Smart Manufacturing Platform entschieden hat. Damit wird ein neuer Produktionsstandort unterstützt und eine skalierbare digitale Grundlage für die zukünftige Expansion geschaffen.

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    Zinkteknik wird das Manufacturing-Execution-System Plex, das Qualitätsmanagementsystem (QMS), den elektronischen Datenaustausch (EDI) sowie die  Analytics and Operations (A&O) zunächst an seinem neuen Standort im mexikanischen Monterrey einführen. Die Implementierung erfolgt in Zusammenarbeit mit Cumulus, einem Systemintegrator mit Gold-Status aus dem PartnerNetwork-Ökosystem von Rockwell.

    „Zinkteknik ist dieses Projekt von Anfang an mit einem klaren Fokus auf die Geschäftsergebnisse angegangen", sagte Sarah Dana, Director of Enterprise Software Sales, Northern Europe, bei Rockwell Automation. „Das Unternehmen wollte eine Plattform, die einen neuen Greenfield-Betrieb unterstützen kann, sofortige Transparenz und Qualitätskontrolle bieten und im Laufe der Zeit global skalierbar sein kann. Die Wahl fiel auf Plex, da es eine integrierte Echtzeit-Grundlage bietet, die mit den betrieblichen Prioritäten und der langfristigen Wachstumsstrategie von Zinkteknik in Einklang steht."

    Zinkteknik ist ein familiengeführter Hersteller, der sich auf hochpräzise Zinkdruckgusskomponenten in Großserie für Automobil-, Elektronik- und Industriemärkte spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt moderne, hochautomatisierte Produktionsstätten in Schweden und Bosnien und bedient Kunden weltweit. Ein starker Fokus liegt dabei auf Qualität und Rückverfolgbarkeit.

    Die Plex Smart Manufacturing-Plattform bietet ein einziges, integriertes Stammdatensystem, das Menschen, Maschinen und Prozesse im gesamten Werk und Unternehmen miteinander verbindet. Mit Plex MES erhält Zinkteknik Echtzeit-Einblicke in Arbeitsfortschritte, den Materialfluss und die Produktionsleistung, wodurch Teams schnellere und fundiertere Entscheidungen treffen können. Das integrierte Plex QMS bindet Qualitätsprüfungen direkt in die Produktionsabläufe ein, unterstützt die Einhaltung von Automobilstandards und ermöglicht Korrekturmaßnahmen im geschlossenen Regelkreis.

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