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RENK Group Aktie schwach im Handel - 11.06.2026
Am heutigen Handelstag muss die RENK Group Aktie bisher Verluste von -0,93 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.
RENK Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 11.06.2026
Mit einer Performance von -0,93 % musste die RENK Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der RENK Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,88 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 49,78€, mit einem Minus von -0,93 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei RENK Group insgesamt ein Minus von -9,28 % zu verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -2,54 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,99 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei RENK Group auf -7,01 %.
RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,54 %
|1 Monat
|+2,99 %
|3 Monate
|-9,28 %
|1 Jahr
|-22,68 %
Informationen zur RENK Group Aktie
Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,00 Mrd. € wert.
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Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.