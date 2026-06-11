SUESS MicroTec Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 11.06.2026

Am heutigen Handelstag konnte die SUESS MicroTec Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,58 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,93 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 89,80€, mit einem Plus von +3,58 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von SUESS MicroTec einen Gewinn von +63,94 % verbuchen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -10,55 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,28 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SUESS MicroTec auf +125,46 %.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,55 % 1 Monat +0,28 % 3 Monate +63,94 % 1 Jahr +113,77 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 11.06.2026, 09:07 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,69 Mrd. € wert.

SUSS MicroTec SE hat Anfang Juni zwei Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 WpHG veröffentlicht, die Einblicke in die Positionen großer institutioneller Investoren geben, ohne dass dadurch eine Kontrollverschiebung in Aussicht steht. Die …

So schlagen sich die Wettbewerber von SUESS MicroTec

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,73 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +1,02 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +2,13 %.

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Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.