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    Besonders beachtet!

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    BYD Aktie fällt um -2,77 % - 11.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die BYD Aktie bisher Verluste von -2,77 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BYD Aktie.

    Besonders beachtet! - BYD Aktie fällt um -2,77 % - 11.06.2026
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

    Wie hat sich die BYD-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen schwachen Börsentag erlebt die BYD Aktie. Sie fällt um -2,77 % auf 9,3100. Die Talfahrt der BYD Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,44 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 9,3100, mit einem Minus von -2,77 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten BYD Aktionäre einen Verlust von -13,42 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die BYD Aktie damit um -8,02 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,38 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BYD um -13,94 % verloren.

    BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,02 %
    1 Monat -15,38 %
    3 Monate -13,42 %
    1 Jahr -40,87 %
    Stand: 11.06.2026, 09:08 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYD-Aktie: Kursentwicklung, charttechnische Marken (Unter 10 €) und fallende Gewinn-/Kursziele seit 2025. Bewertung: KGV um 19 vs Geely ca. 8; Verwässerung durch bis zu 20% H-Aktien. Fundamentale Signale: Dividende 0,358 RMB, Finanzierungsspielräume bis 50 Mrd. RMB, Garantierahmen 150 Mrd. RMB. Regulatorik: Pentagon-Liste 1260H mit möglichen EU/USA-Auswirkungen. HV-Ergebnisse und Governance-Wechsel werden diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BYD eingestellt.

    Zur BYD Diskussion

    Informationen zur BYD Aktie

    Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,40 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Ibiden & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Toyota, Volkswagen (VW) Vz und Co.

    Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,49 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -1,55 %. Tesla notiert im Plus, mit +1,01 %. NIO legt um +2,45 % zu Stellantis notiert im Minus, mit -0,12 %.

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    Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BYD

    -2,32 %
    -8,02 %
    -15,38 %
    -13,42 %
    -40,87 %
    -7,18 %
    +23,85 %
    +449,81 %
    +3.748,97 %
    ISIN:CNE100000296WKN:A0M4W9
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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