BYD Aktie fällt um -2,77 % - 11.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die BYD Aktie. Sie fällt um -2,77 % auf 9,3100€. Die Talfahrt der BYD Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,44 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 9,3100€, mit einem Minus von -2,77 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten BYD Aktionäre einen Verlust von -13,42 % hinnehmen.

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Allein seit letzter Woche ist die BYD Aktie damit um -8,02 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,38 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BYD um -13,94 % verloren.

BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,02 % 1 Monat -15,38 % 3 Monate -13,42 % 1 Jahr -40,87 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Stand: 11.06.2026, 09:08 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYD-Aktie: Kursentwicklung, charttechnische Marken (Unter 10 €) und fallende Gewinn-/Kursziele seit 2025. Bewertung: KGV um 19 vs Geely ca. 8; Verwässerung durch bis zu 20% H-Aktien. Fundamentale Signale: Dividende 0,358 RMB, Finanzierungsspielräume bis 50 Mrd. RMB, Garantierahmen 150 Mrd. RMB. Regulatorik: Pentagon-Liste 1260H mit möglichen EU/USA-Auswirkungen. HV-Ergebnisse und Governance-Wechsel werden diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,40 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Toyota, Volkswagen (VW) Vz und Co.

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,49 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -1,55 %. Tesla notiert im Plus, mit +1,01 %. NIO legt um +2,45 % zu Stellantis notiert im Minus, mit -0,12 %.

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Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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