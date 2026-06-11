Ballard Power Systems Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 11.06.2026

Die Ballard Power Systems Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,65 % auf 4,0000€ zulegen. Das sind +0,2140 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Ballard Power Systems Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -7,70 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 4,0000€, mit einem Plus von +5,65 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Ballard Power Systems (Kanada) entwickelt und produziert PEM-Brennstoffzellen v. a. für Busse, Lkw, Züge und stationäre Anwendungen. Fokus auf Wasserstoffmobilität, noch defizitär, aber technologisch führend im Schwerlastsegment. Wichtige Wettbewerber: Plug Power, Cummins, Toyota, Hyundai, PowerCell. Stärken: langjährige F&E, breite IP-Basis, Partnerschaften mit OEMs, hohe Systemzuverlässigkeit.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Ballard Power Systems Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +120,35 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ballard Power Systems Aktie damit um -25,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,29 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Ballard Power Systems +73,77 % gewonnen.

Ballard Power Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -25,10 % 1 Monat +8,29 % 3 Monate +120,35 % 1 Jahr +155,05 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Ballard Power Systems Aktie

Stand: 11.06.2026, 09:09 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung, Bewertung und technische Signale der Ballard-Power-Systems-Aktie. Kurzfristig gab es Abverkauf, während eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte diskutiert wird. Chartmuster wie W-Form oder Schulter-Kopf-Formation stehen im Fokus. Fundamental werden Q1-Wachstum, Cash-Bestand, Profitabilitätsziel 2028 sowie Partnerschaften (Weichai/Vertiv) und KI-/Datenzentrumsnachfrage als Katalysatoren genannt; Volatilität bleibt hoch.

Informationen zur Ballard Power Systems Aktie

Es gibt 301 Mio. Ballard Power Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,20 Mrd. € wert.

Die Aktien des Technologiesektors und insbesondere die Aktien der Wasserstoffbranche durchleben derzeit heftige Aufs und Abs. Selbst bei eigentlich positiven Nachrichten oder guten Hauptversammlungen schicken danach oftmals massive Gewinnmitnahmen …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ITM Power, Plug Power und Co.

ITM Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,22 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,30 %.

Ballard Power Systems Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ballard Power Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ballard Power Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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