Vault Strategic tritt der Canadian Association of Defence and Security Industries zur weiteren Förderung des Portfolios des Unternehmens von kritischen und strategischen Mineralprojekten bei

Vancouver, British Columbia – 11. Juni 2026 / IRW-Press / Vault Strategic Mining Corp. (TSXV: KNOX) (OTC: KNXFF) (FWB: M850) (WKN: A41WE4) („Vault“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen der Canadian Association of Defence and Security Industries („CADSI“), dem nationalen Sprachrohr der kanadischen Verteidigungs-, Sicherheits- und Cyberbranchen und einer Schlüsselorganisation, die die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Regierung und Interessengruppen im Militärwesen fördert, beigetreten ist. Das Unternehmen ist nun Verteidigungsverbänden in Kanada und den USA beigetreten, darunter der National Defense Industrial Association („NDIA“), um die Weiterentwicklung seines Portfolios an kritischen und strategischen Rohstoffen zu unterstützen.

Abbildung 1. Canadian Association of Defence and Security Industries

Quinn Field-Dyte, Chief Executive Officer, sagt dazu: „Vaults Mitgliedschaft in der CADSI ist Ausdruck unseres Engagements, Möglichkeiten im Bereich kritischer Minerale voranzutreiben, die mit Kanadas langfristigen Prioritäten für Sicherheit, Verteidigung und Industrie im Einklang stehen. Angesichts der weiterhin zunehmenden globalen Nachfrage nach sicheren und zuverlässigen Bezugsquellen für strategische Minerale bietet das Engagement in der CADSI dem Unternehmen eine wichtige Plattform, um ein besseres Verständnis der sich wandelnden Anforderungen der Verteidigungslieferkette zu gewinnen, zur nationalen Widerstandsfähigkeit beizutragen und Vaults Portfolio an kritischen Mineralprojekten in Nordamerika im breiteren Rahmen der Sicherheitsinteressen Kanadas zu positionieren.“

Die Mitgliedschaft in der CADSI verschafft dem Unternehmen Zugang zu Foren der Verteidigungsindustrie, politischen Diskussionen, technischen Workshops und Networking-Möglichkeiten, die eine Zusammenarbeit in der kanadischen Verteidigungs- und Sicherheitsgemeinschaft fördern. Eine Teilnahme an der CADSI wird dem Unternehmen helfen, über neu aufkommende Fähigkeitsanforderungen, Beschaffungstrends, regulatorische Erwägungen und Partnerschaftsmöglichkeiten im Bereich kritische Minerale und fortschrittliche Materialien, die für die nationale Sicherheit und die Sicherheit verbündeter Nationen von entscheidender Bedeutung sind, auf dem Laufenden zu bleiben.