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    Spartan Metals Corp beauftragt auf strategische Regierungsbeziehungen spezialisierte Firma zur Förderung von nicht verwässernden Finanzierungsmöglichkeiten

    Spartan Metals Corp beauftragt auf strategische Regierungsbeziehungen spezialisierte Firma zur Förderung von nicht verwässernden Finanzierungsmöglichkeiten
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, Kanada, 11. Juni 2026 / IRW-Press / Spartan Metals Corp. („Spartan“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: W OTCQB: SPRMF | FWB: J03) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Strategic Marketing Innovations Inc. („SMI“) für einen Zeitraum von 12 Monaten beauftragt hat, Spartan bei der Positionierung seines Wolfram-Molybdän-Projekts Victorio und seines Wolfram-Silber-Rubidium-Projekts Eagle im Hinblick auf den Support und die Finanzierung durch US-Bundesprogramme zu unterstützen.

     

    Brett Marsh, President und CEO von Spartan, sagt dazu: „Die Aufnahme von SMI in das Team von Spartan Metals ist ein wichtiger Schritt bei unseren Bemühungen, Gelegenheiten im Ökosystem für kritische Minerale in den USA zu verfolgen. SMI verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Unternehmen, die den Austausch mit Bundesbehörden suchen und Zugang zu Programmen erhalten möchten, die darauf ausgerichtet sind, die Entwicklung inländischer Lieferketten für strategisch wichtige Materialien zu beschleunigen.“

     

    Herr Marsh weiter: „Nachdem die staatliche Förderung kritischer Minerale, einschließlich Wolfram, durch Initiativen unter der Leitung des Verteidigungsministeriums und des Energieministeriums immer mehr zunimmt, sollte SMI Spartan angesichts ihres Fachwissens dabei unterstützen können, potenzielle staatliche Programme, Finanzierungsmechanismen und strategische Initiativen zu bewerten. Wir freuen uns darauf, ihre Erfahrung zu nutzen, um Spartan als einen potenziellen Akteur bei der Sicherung der nordamerikanischen Wolframversorgung zu positionieren.“

     

    SMI bietet seit 1993 Full-Service-Dienstleistungen im Bereich Regierungsbeziehungen mit einem besonderen Schwerpunkt auf Bundespolitik, Mittelzuweisungen und Marketing an. SMI verfügt über einen Stab von 50 Senior Advisors, überwiegend ehemalige hochrangige Regierungsbeamte oder Wissenschaftler, die über Kontakte bei einer Vielzahl von Regierungsbehörden und -programmen sowie entsprechende Kenntnisse verfügen. SMI unterhält wichtige Beziehungen zu hochrangigen Beamten und Programmleitern in mehreren Bundesministerien und -behörden.

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