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    Die Arbeit, die niemand sieht

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    Neue TV-Kampagne von Marc ter Stegen und ANTHBOT zeigt, was hinter Spitzenleistungen steckt

    Ein neuer TV-Spot auf ARD und ZDF sowie auf digitalen Plattformen zeigt, wie Beständigkeit langfristigen Erfolg ermöglicht – im Spitzensport ebenso wie in der autonomen Rasenpflege.

    DÜSSELDORF, Deutschland, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Ab dem 11. Juni starten ANTHBOT und der deutsche Torhüter Marc ter Stegen eine neue Kampagne auf ARD, ZDF und digitalen Plattformen, die zeigt, wie konsequente Arbeit langfristigen Erfolg ermöglicht. 

    Marc ter Stegen with ANTHBOT M Series, N Series and Genie Series

    Bei Spitzensportlern findet die wichtigste Arbeit oft abseits der Öffentlichkeit statt. Fans erinnern sich an die Momente am Spieltag, aber selten an die vielen Stunden der Vorbereitung, Regeneration und Wiederholung, durch die solche Momente erst möglich werden.

    Für Marc ter Stegen beruhen nachhaltige Leistungen auf Disziplin, Geduld und Engagement. Während er abseits des Wettkampfgeschehens weiter an seiner Rückkehr arbeitet, konzentriert er sich auf die täglichen Gewohnheiten, die solche Erfolge erst möglich machen.

    Marc ter Stegen with ANTHBOT M Series

    „Erfolg entsteht nicht in einem einzigen Moment ", sagte Marc ter Stegen. „Er entsteht dadurch, jeden Tag das Richtige zu tun, am Prozess festzuhalten und darauf zu vertrauen, dass sich die Arbeit schließlich in den Ergebnissen zeigt."

    Das gleiche Prinzip gilt außerhalb des Profisports. Branchenübergreifend hängt dauerhafte Leistungsfähigkeit oft von Systemen ab, die zuverlässig im Hintergrund arbeiten und Tag für Tag Ergebnisse liefern, ohne Aufmerksamkeit zu verlangen. Diese Philosophie spiegelt sich in ANTHBOTs Ansatz bei der Produktentwicklung wider.

    ANTHBOT entwickelt intelligente Mähroboterlösungen, die die Rasenpflege vereinfachen und zugleich eine zuverlässige Leistung gewährleisten. Die autonom arbeitenden Mähroboter des Unternehmens helfen Eigenheimbesitzern dabei, mit wenig Aufwand gesunde, gepflegte Rasenflächen zu erhalten, sodass ihnen mehr Zeit bleibt, ihre Außenbereiche zu genießen.

    Dank ihres fortschrittlichen Fusion-Systems navigieren die Lösungen von ANTHBOT durch komplexe Gartenstrukturen, bewältigen anspruchsvolles Gelände und liefern auch unter wechselnden Bedingungen konstant zuverlässige Ergebnisse. Dieser Fokus auf Zuverlässigkeit trägt zur kontinuierlichen internationalen Expansion des Unternehmens bei.

    Spitzenleistungen entstehen selten im Rampenlicht, weder im Profisport noch bei intelligenter Technologie. Häufig entstehen sie durch konsequente Arbeit, Tag für Tag, lange bevor sie jemand bemerkt. Für Marc ter Stegen und ANTHBOT sind es die oft unsichtbaren täglichen Anstrengungen, die langfristig den Unterschied machen. 

    Informationen zu ANTHBOT

    ANTHBOT vereinfacht die Rasenpflege im privaten Bereich durch KI-gestützte Automatisierung und fortschrittliche Navigation. Die Marke ist in über 30 Ländern vertreten, gehört bei Amazon Deutschland zu den meistverkauften Mährobotermarken und ist ein zuverlässiger Partner führender europäischer Einzelhändler, darunter BAUHAUS, Boulanger, Elkjøp, Salling Group sowie Landi. Weitere Informationen finden Sie auf anthbot.com.

    Medienkit (TV-Spot, Key-Visual-Bilder und Pressematerial): https://drive.google.com/drive/folders/1sEy5XyNu3ku1Pg2wGSMNOwmlP1ldUpXN?usp=drive_link

    Medienkontakt: pr@anthbot.com

     

    ANTHBOT logo

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2996518/image1.jpg
    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2996516/image2.jpg
    Video – https://mma.prnewswire.com/media/2996517/260609____tvc_________50s_EN.mp4
    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2945162/ANTHBOT_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-arbeit-die-niemand-sieht-neue-tv-kampagne-von-marc-ter-stegen-und-anthbot-zeigt-was-hinter-spitzenleistungen-steckt-302797823.html






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    Die Arbeit, die niemand sieht Neue TV-Kampagne von Marc ter Stegen und ANTHBOT zeigt, was hinter Spitzenleistungen steckt Ein neuer TV-Spot auf ARD und ZDF sowie auf digitalen Plattformen zeigt, wie Beständigkeit langfristigen Erfolg ermöglicht – im Spitzensport ebenso wie in der autonomen Rasenpflege.DÜSSELDORF, Deutschland, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ - Ab dem 11. …
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