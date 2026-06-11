Hi-View erhält Alterierungskartierungs-, ASTER-Multispektral- und EnMAP-Hyperspektral-Satellitendaten von Photosat

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 11. Juni 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. („Hi-View“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXLD; OTCQB: GXLDF; FWB: B630) gibt den Erhalt von zwei ergänzenden Berichten zur satellitengestützten Alterierungskartierung in seinen Portfolio-Claims Toodoggone in British Columbia bekannt, die beide von PhotoSat Information Inc. erstellt wurden. Der Bericht zur ASTER-Alterierungskartierung und der EnMAP-Bericht zur regionalen hyperspektralen Explorationszielbestimmung ermöglichen eine fortschrittliche Multi-Sensor-Charakterisierung der hydrothermalen Alterierung in der Liegenschaft und liefern Informationen für bodenbasierte Explorationsarbeiten in der bevorstehenden Feldsaison.

Nader Mostaghimi, Vice President Exploration, kommentierte: „Diese Datenakquisitionen stellen einen wertvollen Zusatz zu unseren Explorationsinstrumenten dar und unterstützen unsere Bemühungen, Vektoren zu epithermaler und Porphyr-Mineralisierung im Claim-Paket des Unternehmens zu erstellen. Angesichts der extensiven Landposition von Hi-View halfen uns diese Datensätze, unsere Explorationsaktivitäten während der bevorstehenden Feldsaison zu priorisieren und unsere Zeit und Ressourcen auf die vielversprechendsten Ziele zu konzentrieren. Die Ergebnisse stärken vor allem unsere Zuversicht in unsere nördlichen Claims, wo die Datenqualität und -zuverlässigkeit am stärksten sind.“

Highlights der Untersuchungen

- Dual-Sensoren-Prüfung: Sowohl Satellitendaten der multispektralen ASTER- als auch der hyperspektralen EnMAP-Untersuchung wurden mit Hilfe von PhotoSats firmeneigener Deep-Learning-Technologie analysiert und lieferten eine branchenführende mineralische Alterierungsunterscheidung in den Hi-View-Claims.

- 15 unterschiedliche Alterierungsmineralien kartiert: Die kombinierten Untersuchungen identifizierten 15 individuelle Alterierungsmineralien, einschließlich wichtiger auf epithermale Porphyr-Mineralisierung hinweisender Arten, und kartierten diese.

- Muskovit mit hohem Aluminiumgehalt entdeckt: Die hyperspektrale R-HET-Untersuchung identifizierte Muskovit mit hohem Aluminiumgehalt, ein Mineral, das als Vektor auf den Hochtemperaturkern eines Porphyr-Systems dienen kann, und nur mit hyperspektraler Technologie nachweisbar ist.

- Eiserner-Hut-Struktur bestätigt: Jarosit, Goethit und Hämatit wurden mit Hilfe der EnMAP-Untersuchung in der Liegenschaft kartiert. Diese stimmen mit supergener Verwitterung der darunterliegenden sulfidhaltigen Zonen überein und werden von durch die ASTER-Untersuchung identifizierten Eiserner-Hut-Strukturen unterstützt.

- Chlorit-Chemie differenziert: Eisen-Chlorit und Magnesium-Chlorit wurden separat kartiert und lieferten einen möglichen Vektor auf heißere, proximale Teile des hydrothermalen Systems.

Abbildung 1. Geologische Karte mit hervorgehobener Farbgebung der 12,5 m-ASTER und 15 m-EnMAP-Untersuchung.

Bericht 1: ASTER-Alterierungskartierung

Der Bericht der ASTER-Alterierungskartierung nutzte Daten von NASAs Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER), der Spektralinformationen über sichtbare und Infrarot-nahe (VNIR), Kurzwellen-Infrarot-(SWIR) und Thermal-Infrarot-(TIR)-Wellenlängenbereiche misst. PhotoSat setzte seine Deep-Learning-Tools Kartierung von Mineralen ein, die anhand der hochauflösenden Spektralbibliothek des USGS kalibriert wurden, und wertete mehrere ASTER-Aufnahmen aus den Jahren 2001 bis 2005 sowie ergänzende Sentinel-2-Bilddaten aus, die im August 2025 aufgenommen wurden.

Die Untersuchung identifizierte die folgenden Alterierungsminerale in den Hi-View-Claims, mit fünf wiederkehrenden kartierten Zonen „wahrscheinlicher“ Alterierung, die Klassifizierung höchster Zuversicht in der Methodologie von PhotoSat:

- Siliziumoxid (SiO₂): Kartiert mit einer Auflösung von 75 Metern; Polygone wahrscheinlicher Siliziumoxid-Alterierung umrissen.

- Kaolinit: Kartiert mit einer Auflösung von 12,5 Metern; Polygone wahrscheinlicher Kaolinit-Alterierung identifiziert.

- Serizit (feinkörniger Muskovit): Kartiert mit einer Auflösung von 12,5 Metern; Polygone wahrscheinlicher Serizit-Alterierung weisen auf phyllische Alterierungszonen hin.

- Chlorit/Epidot: Kartiert mit einer Auflösung von 12,5 Metern; Polygone wahrscheinlicher Alterierung, in Übereinstimmung mit propylitischer Alterierung.

- Eiserner Hut: Kartiert mit einer Auflösung von 10 Metern mit Hilfe von Sentinel-2; Polygone mit wahrscheinlichem Eisernen Hut weisen auf verwitterte sulfidhaltige Zonen an der Oberfläche hin.

- Alunit und Calcit: Nachgewiesen, jedoch ohne Reaktion in der Kategorie „wahrscheinlich“.

Bericht 2: Regionale hyperspektrale Explorationsuntersuchung (R-HET)

Der R-HET-Bericht verwendete Daten von EnMAP (Programm zur Umweltkartierung und -analyse), einem deutschen hyperspektralen Satelliten, der im Jahr 2022 implementiert wurde und 244 Spektralbänder in VNIR- und SWIR-Bereichen mit einer Bodenauflösung von ungefähr 30 Metern aufnimmt. Dies ermöglicht eine Mineralunterscheidung, die mit konventionellen multispektralen Sensoren nicht möglich ist, einschließlich der Fähigkeit, Mineralien zu identifizieren, die von ASTER oder Sentinel-2 nicht feststellbar sind, Mineralkompositionen wie Muskovit mit hohem Aluminiumgehalt versus Muskovit mit niedrigem Aluminiumgehalt und Eisen-Chlorit versus Magnesium-Chlorit zu unterscheiden, und subtile Alterierungssignaturen unterhalb der Pixelauflösung zu erkennen. Die Untersuchung kartierte 15 Alterierungsmineralien mit einer Auflösung von 15 Metern in den Hi-View-Claims:

- Argillische / Ton-Minerale: Kaolinit, Illit und Montmorillonit wurden identifiziert, die gemeinsam auf argillische Alterierungen, von ausgeprägten argillischen Zonen in der Nähe des hydrothermalen Systems bis zu kühleren, weiter entfernt gelegenen Rändern, hinwiesen.

- Muskovit / phyllische Alterierung: Muskovit (Serizit) wurde in relativer Häufigkeit neben Kompositionen mit hohem, mittlerem und niedrigem Aluminiumgehalt kartiert. Der Aluminiumgehalt des Muskovits bildet einen räumlichen Gradienten ab, wobei Muskovit mit hohem Aluminiumgehalt auf stärker säurehaltige Prozesse höherer Temperaturen hinweist, die Vektoren auf den Kern des Porphyr-Systems darstellen könnten.

- Propylitische Alterierung: Chlorit/Epidot, Eisen-Chlorit, Magnesium-Chlorit, Epidot und Calcit wurden identifiziert. Die Unterscheidung der Eisen-Chlorit-Chemie im Vergleich zur Magnesium-Chlorit-Chemie und die Trennung von Epidot von Chlorit liefern weitere Vektoren auf heißere, proximale Teile des Systems hin.

- Eisenoxide / Eiserner-Hut-Minerale: Jarosit, Hämatit und Goethit wurden in der Liegenschaft kartiert, in Übereinstimmung mit supergenen, verwitterten sulfidhaltigen Zonen, und stellen einen potenziellen Hinweis auf Eiserner-Hut-Material über darunterliegender Mineralisierung dar.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nader Mostaghimi, P.Geo. (EGBC #53441), Vice President of Exploration des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View Resources Inc., ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen an der Canadian Securities Exchange, treibt die Erschließung eines Portfolios an Gold-, Silber- und Kupferprojekten in der Region Toodoggone im nördlichen British Columbia voran. Die zu 100 % unternehmenseigenen und optionierten Projekte des Unternehmens decken über 27.910 Hektar ab und beinhalten das Vorzeigeprojekt Golden Stranger, die Claims Lawyers und das Projekt Borealis – alle als Zielgebiete mit hoher Priorität eingestuft. Zu den weiteren Konzessionsgebieten, für die das Unternehmen über eine Option verfügt, gehören Saunders, Northern Claims, Nub und Harmon Peak. Weitere 1.300 Hektar hat das Unternehmen derzeit als Mineralclaims beantragt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Hi-View oder in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors

„R. Nick Horsley“

R. Nick Horsley, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hi-View Resources Inc.

R. Nick Horsley - CEO

E-Mail: info@hiviewresources.com

Telefon: (604) 343-4337

Website: www.hiviewgold.com

Suite 700 – 838 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia, V6C 0A6

www.hiviewresoures.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

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Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Wir berufen uns auf die Safe-Harbour-Bestimmungen.

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Die Hi-View Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 0,195EUR auf Lang & Schwarz (11. Juni 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.