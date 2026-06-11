Aktien Frankfurt Eröffnung
Anleger halten sich zurück
- Nahostspannungen, hohe KI-Bewertungen, Zinsrisiko
- Schaukelbörse laut Consorsbank wegen Saisonalität
- Dax 24.190 Punkte MDax 31.297 Zähler EuroStoxx 0,2
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag etwas nachgegeben. Die wieder zunehmenden Spannungen in Nahost, hinterfragte hohe KI-Bewertungen und die Aussicht auf steigende Zinsen lassen bei den Anlegern Vorsicht walten. Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank sprach von einer Schaukelbörse, die auch aufgrund der Saisonalität noch ein paar Wochen anhalten könnte.
Der Dax zeigte sich in den ersten Handelsminuten kaum verändert bei 24.190 Punkten. Auch der MDax blieb nahezu stabil bei 31.297 Zählern. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent aufwärts./edh/stk
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Nichts für ungut aber deine Posts lassen wirklich etwas Struktur vermissen.
Gute Morgen,
Vielleicht schaffen wir es ja heute gemeinsam, hier wirklich nur Live-Trades zu teilen – genau dafür war dieser Thread ursprünglich gedacht. Es sollte kein nachträgliches Trade-Journal für vergangene Trades von bestimmten Usern hier werden. Dann hätten wir vermutlich auch wieder mehr qualitativ hochwertige Beiträge, da dürfen wir uns alle mal an die eigene Nase fassen. 😉