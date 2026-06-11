Hochtief Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 11.06.2026

Die Hochtief Aktie konnte bisher um +4,34 % auf 475,90€ zulegen. Das sind +19,80 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Hochtief Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,96 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 475,90€, mit einem Plus von +4,34 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Hochtief investiert war, konnte einen Gewinn von +19,96 % verbuchen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um -7,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,49 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hochtief +36,42 % gewonnen.

Während Hochtief heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,60 %. Damit gehört Hochtief heute zu den auffälligeren Werten.

Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,99 % 1 Monat -16,49 % 3 Monate +19,96 % 1 Jahr +184,77 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Stand: 11.06.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,04 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Bouygues, Vinci und Co.

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,48 %. Vinci notiert im Plus, mit +1,07 %.

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Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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