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    APA ots news

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    UNIQA zahlt nachrangige Tier2Anleihe vollständig zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Vorzeitige Rückzahlung am ersten Kündigungstermin
    • Neuplatzierung Tier-2-Anleihe 500 Mio überzeichnet
    • Aktives Kapitalmanagement und Rückkauf großer Teile
    APA ots news - UNIQA zahlt nachrangige Tier2Anleihe vollständig zurück

    Wien (APA-ots) - - Vorzeitige Rückzahlung zum ersten Emittenten-Kündigungstermin

    - Abschluss des erfolgreichen Refinanzierungsschritts stärkt Kapitalstruktur und finanzielle Flexibilität

    Wien, 11. Juni 2026 - Die UNIQA Insurance Group AG hat die vorzeitige Kündigung und vollständige Rückzahlung ihrer 2015 begebenen nachrangigen Tier-2-Anleihe (ISIN XS1117293107) beschlossen. Die Rückzahlung erfolgt planmäßig zum ersten Emittenten-Kündigungstermin am 27. Juli 2026. Die Kündigungserklärung gegenüber den Anleihegläubigern gemäß § 4 der Anleihebedingungen wurde veröffentlicht. Die Rückzahlung erfolgt über die Zahlstelle.

    Aktives Kapitalmanagement und erfolgreiche Neuemission Im Zuge eines gezielten Liability-Management-Prozesses - also der aktiven Steuerung und Optimierung bestehender Finanzverbindlichkeiten - hatte UNIQA zuvor einen Großteil der Anleihe erfolgreich zurückgekauft und gleichzeitig eine neue Tier-2-Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Diese Neuemission stieß auf außergewöhnlich starke Nachfrage und war rund 5,6-fach überzeichnet.

    "Mit der vollständigen Rückzahlung schließen wir einen zentralen Schritt unserer Refinanzierungsstrategie ab. Wir optimieren unsere Kapitalstruktur gezielt und stärken damit nachhaltig unsere finanzielle Flexibilität und Stabilität" , sagt Kurt Svoboda, CFO/CRO der UNIQA Insurance Group AG.

    Vollständiger Abschluss der Transaktion
    Mit der nun vollständigen Rückzahlung werden keine
    Schuldverschreibungen dieser Anleihe mehr ausstehend sein. Die Transaktion ist Teil des konsequenten Kapitalmanagements von UNIQA und trägt zur weiteren Optimierung der Kapitalstruktur sowie zur Stärkung von Stabilität und finanzieller Flexibilität des Konzerns bei.

    Fotos Kurt Svoboda, CFO/CRO der UNIQA Insurance Group AG.

    Nachlese

    UNIQA: Rückkauf umgesetzt, außerordentlich große Nachfrage bei Neuemission

    UNIQA stärkt Kapitalbasis mit frühzeitigem Rückkauf und neuer Tier-2- Anleihe

    Ad hoc 1

    UNIQA startet Angebot zum Rückkauf von in 2015 ausgegebenen nachrangigen (Tier 2) Anleihe und beabsichtigt Begebung einer neuen EUR 500 Mio. fix zu variabel verzinslichen nachrangigen (Tier 2) Anleihe

    Ad hoc 2

    UNIQA Insurance Group AG platziert erfolgreich neue EUR 500.000.000 fix zu variabel verzinsliche nachrangige (Tier 2) Anleihe

    S&P

    Austria-Based Multiline Insurer UNIQA Insurance Group AG's Proposed Notes Rated 'BBB+'

    UNIQA Group

    Die UNIQA Group ist eine der führenden
    Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18 Millionen Kund:innen.

    In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

    Rückfragehinweis:
    Klaus Kraigher
    Pressesprecher
    UNIQA Insurance Group AG
    Telefon: +43 664 8231997
    E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at
    Website: https://www.uniqa.at

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0037 2026-06-11/09:24







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